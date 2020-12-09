嘉市宣信國小老舊廁所大變身 化身海底世界還有鯨落

嘉義市宣信國小因部分廁所及社區共讀站老舊且空間不足，經由市府協助向教育部申請補助改建，由校友藝術家莊信棠（SMART）設計，重新讓兩個空間脫胎換骨，呈現濃濃的海洋風，還有「鯨落」象徵生命循環，成為屬於孩子的繪本藝術風格。

市長黃敏惠、莊信棠和校長黃金木出席揭牌儀式， 莊信棠去年協助宣信國小西側廁所改善，打造一座以四季為主題的廁所，今年協助設計東側廁所，呈現海洋風還有「鯨落」畫像，讓廁所化身充滿內涵的藝術空間。

莊信棠說，希望一到四樓廁所呈現海洋世界，一樓就是最下面的海底，海底的「鯨落」象徵生命循環的完成；共讀站裡北極熊在森林的畫作則意味著全球暖化，導致北極熊需要走進森林搶地盤，藉此推廣環保觀念。這幾年設計公共設施都沒收費，希望吸引更多人投入提升美學，要把空間維持好。

黃敏惠表示，設計美學思維要融入城市治理，廁所的設計讓人看到藝術的想像能無限發揮，美學當中更充滿環保等教育的理念，讓所有人都充滿美學概念，也要教育孩子要珍惜，這就是嘉義市的能量，更因為大家一同努力，讓我們得到幸福城市第一名。

黃金木說，校長感謝市府的協助與經費挹注，讓我們把空間很好的改造，甚至也繼續幫我們爭取到共讀站的冷氣，更感謝SMART老師提供精心設計、充滿寓意的美麗畫作，這就是學校教育的意義。