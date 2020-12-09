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影／環球幼兒園心願樹傳愛15載 為家扶兒圓聖誕心願
雲林縣環球幼兒園「點亮心願樹」傳愛15年，幫助過上萬名家扶兒圓夢；今年募集到各界捐贈888份心願禮物，今天由董事長許淑敏親手將禮物交給家扶中心，今起啟程送至家扶兒手中，把愛傳下去。
「我沒有玩具...希望有一顆籃球可以運動」、「我想要暖被，因為媽媽手腳容易冰冷...」家扶兒歪歪斜斜的字裡行間，透露著渴望圓夢的心情與無奈。
家扶中心主委陳燦勳表示，「我們的一小步，對家扶兒而言也許是一大步...」，環球心願樹陪伴家扶兒溫馨過聖誕已15年，一路以來幫助上萬名孩子圓夢「讓孩子們的幸福感跟著提升！」無論是在生活及求學方面也都會連帶影響，讓孩子們更積極樂觀面對生活困境。
許淑敏表示，心願樹活動年年獲得民眾熱烈響應，感謝國民黨雲林縣黨部主委許宇甄率先認捐禮物，台塑六輕麥寮管理部協理蔡建樑、雲林縣府特教科、台中市醫師夫人聯誼會長徐翊津及民間企業等熱心人士今年也一起心傳心、愛傳愛。
「15周年尚感心！」環球幼兒園執行長韋明淑說，今年受新冠肺炎疫情考驗，許多行業都出現經濟危機，但仍有許多善心人士關心弱勢，持續幫助家扶兒圓夢，「讓愛心繼續流傳，在需要被關照的家扶兒心中發光！」
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