聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉縣首座南新小學水牛城堡特色遊戲場啟用 學生好好玩
嘉義縣長翁章梁上午參加首座、太保市南新國小特色遊戲場「水牛城堡特色遊戲場」啟用典禮，南新提案參加教育部多元特色遊戲場試辦，以融入在地特色遊戲場獲選，是雲嘉嘉唯一入選作品，費時2年，不足經費靠縣府、公所及家長師生捐錢，校方辦喜事慶賀，翁章梁帶小朋友玩樂，小朋友開心說，「好好玩喔！」
啟用典禮前，南新國樂團表演開幕，接著翁章梁、市長黃榮利揭開水牛城堡解說牌，最後翁章梁、黃榮利、教育處長陳添丁、校長莊政道、議員林緗亭、詹琬蓁、賴瓊如等來賓，拉開彩球啟用，百餘名小朋友歡呼鼓掌。
水牛城堡遊戲場跳脫罐頭遊具，融入在地水牛厝文史故事，工程施作遭遇全新遊具模組設計困難，靠昭閎營造公司與建築師王銘顯、學校討論解決，另施作遇大雨導致工期展延。
水牛城堡遊戲場發揮巧思，想像水牛趴著休息，孩童繞牛玩耍意象，提供學生跑、爬、掛、溜、盪、匍匐、跳躍等肢體動作，容許同伴使用，擁有個人角落、環遊動線任意進出及安全地探險等5大設計考量，獲得教育部委員青睞。
學生莊允誠說：「水牛城堡造型特別，可以在水牛身體捉迷藏」；學生葉尹廷說，「水牛城堡像神秘山洞！」莊政道說，107年教育部舉辦小學建置校園多元特色遊戲場試辦說明會，從全國22縣市各提2案審查，遴選15案，原定補助4百萬元最後只有165萬元，校方以280萬元發包，追加預算到299萬元，不足部分縣府補助89萬，公所贊助10萬，家長會5萬元，餘經費在教師、家長、地方人士樂捐及學生跳蚤市場義賣募款，順利籌到經費。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言