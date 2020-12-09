嘉縣首座南新小學水牛城堡特色遊戲場啟用 學生好好玩

嘉義縣長翁章梁上午參加首座、太保市南新國小特色遊戲場「水牛城堡特色遊戲場」啟用典禮，南新提案參加教育部多元特色遊戲場試辦，以融入在地特色遊戲場獲選，是雲嘉嘉唯一入選作品，費時2年，不足經費靠縣府、公所及家長師生捐錢，校方辦喜事慶賀，翁章梁帶小朋友玩樂，小朋友開心說，「好好玩喔！」

啟用典禮前，南新國樂團表演開幕，接著翁章梁、市長黃榮利揭開水牛城堡解說牌，最後翁章梁、黃榮利、教育處長陳添丁、校長莊政道、議員林緗亭、詹琬蓁、賴瓊如等來賓，拉開彩球啟用，百餘名小朋友歡呼鼓掌。

水牛城堡遊戲場跳脫罐頭遊具，融入在地水牛厝文史故事，工程施作遭遇全新遊具模組設計困難，靠昭閎營造公司與建築師王銘顯、學校討論解決，另施作遇大雨導致工期展延。

水牛城堡遊戲場發揮巧思，想像水牛趴著休息，孩童繞牛玩耍意象，提供學生跑、爬、掛、溜、盪、匍匐、跳躍等肢體動作，容許同伴使用，擁有個人角落、環遊動線任意進出及安全地探險等5大設計考量，獲得教育部委員青睞。