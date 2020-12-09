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台南「跑山路」公益路跑 沿途欣賞「惡地風光」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市山上區公所結合在地企業，舉辦「跑山路」公益路跑，沿途欣賞曾文溪及白堊土地形美景。圖／公所提供
台南市山上區公所結合在地企業，舉辦「跑山路」公益路跑，沿途欣賞曾文溪及白堊土地形美景。圖／公所提供

台南市山上區公所結合在地企業「全興資源再生股份有限公司」舉辦「跑山路」路跑活動已邁入第2年，原訂於2月28日舉行但因疫情影響延至12月12日，活動分為全馬組、半馬組、挑戰組、休閒組，來自全國愛好路跑的朋友們非常踴躍報名，共計1536人參加，當天早上6點在山上花園水道博物館鳴槍起跑。

山上區公所表示，2020愛在山上馬拉松活動起點選在目前超受歡迎的山上水道博物館，路徑沿菜寮溪、曾文溪河畔道路來規劃，從山上到大內頭社再越過84快速道路至環湖社區（鳴頭）折返；分全馬組42公里（171人）、半馬組21公里（152人）、挑戰組13.5公里（362人）、休閒組5.8公里（854人）。

區長余基吉指出，山上、大內境內是屬白堊土地質，沿途可見稜角分明的地形及叢生竹林群風景，跑過鄉間小徑兩旁盡是芭樂、香蕉、酪梨、芒果、木瓜、鳳梨果園與農夫農忙情景，經過佇立在農路兩旁的網室木瓜園，轉個彎是曾文溪在枯水期溪畔的蘆葦花已凋謝進入冬天的原野景色，柳暗花明又一村，風景美不勝收！  

主辦單位沿途設立7處路跑補給站，提供各種飲料、水果、餐點，給予路跑的朋友最大的能源補充又可放鬆精神；沿途欣賞清幽田野風光，體驗農村純樸生活，既健康又樂活；在終點站也設有12個攤位提供熱食、在地美食與飲品，跑友們休息後還可免費參觀國定古蹟水道博物館，感受歷史人文氣息。

余基吉表示，非常感謝在地企業願意以社會責任回饋地方，希望未來成為山上每年固定的活動，行銷本區的觀光產業，也歡迎大家到山上區度過一個美好的周末假期。

公所提醒目前值防疫期間，配合中央流行疫情指揮中心指示，戶外大型活動因活動現場人潮眾多較難保持社交距離，請參加民眾配合佩戴口罩。

台南市山上區公所結合在地企業，舉辦「跑山路」公益路跑，沿途欣賞白堊土地形美景。圖／公所提供
台南市山上區公所結合在地企業，舉辦「跑山路」公益路跑，沿途欣賞白堊土地形美景。圖／公所提供
台南市山上區公所結合在地企業，舉辦「跑山路」公益路跑，沿途欣賞白堊土地形美景。圖／公所提供
台南市山上區公所結合在地企業，舉辦「跑山路」公益路跑，沿途欣賞白堊土地形美景。圖／公所提供
台南市山上區公所結合在地企業，舉辦「跑山路」公益路跑，沿途欣賞菜寮溪、曾文溪風光。圖／公所提供
台南市山上區公所結合在地企業，舉辦「跑山路」公益路跑，沿途欣賞菜寮溪、曾文溪風光。圖／公所提供

路跑 博物館 疫情

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