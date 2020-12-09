影／「南科富人區」確定增設國中 最快3年後招生
台南市南科LM區人口激增，地方增設國中呼聲不斷，已獲中央支持，立委郭國文今偕同市長黃偉哲等人舉行開記者會，宣布確定由市府新設國中，最快可望3年後招生。
郭國文今協同市議員林志展，邀請台南市長黃偉哲、教育局副局長吳國珉、南科管理局副局長鄭秀絨、教育部國教署副組長蕭奕志等人開記者會，說明南科新興教育區新設市立國中案最新進度，確定增設國中底定，未來國中地點位於LM區小新國小分校，預計國中設18班、國小2班，還會設置幼兒園，最快3年後招生，經費約4點3億元，面積約2公頃，由中央補助一半以上經費。
黃偉哲表示，後續經費會持續尋求教育部以及科技部協助，這是中央與地方攜手的方向。
郭國文說，因應南科效應，善化地區人口成長速度驚人，但相對應教育資源已明顯不足，增設學校確實是有其必要。
他也提到，南科甚至需要增設國際學校或是在國中推動雙語部，因為在《科學園區設置管理條例》第10條就提到，園區達一定規模時，就需設立雙語學校。
因此，未來除新設學校外，實驗中學也需要增班，園區周遭也需要國際學校，未來新的國中也需要設定雙語教學，以達蔡總統2030雙語國家目標，請教育部與教育局也需注意這的雙語教育的需求。
林志展則表示，感謝市府和郭國文爭取，讓在地民眾可以不用再擔心未來教學資源不足問題，未來也會監督市府設校的進度。
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