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台南雜草大火害高市民飽受空汙 台糖被重罰127.5萬元

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市歸仁區沙崙納骨塔附近台糖土地昨晚大火，燒了8公頃雜草。圖／南市環保局提供
台南市歸仁區沙崙納骨塔附近台糖土地昨晚大火，燒了8公頃雜草。圖／南市環保局提供

台南市歸仁區沙崙納骨塔附近台糖農地昨晚大火，造成下風處的高雄市民飽受空汙，怨聲四起。台南市環保局以台糖公司對土地管理不善，今天依空氣汙染防制法，重罰127.5萬元罰鍰。

台南市環保局表示，大火地點為台南、高雄市邊界處，為強化掌握汙染資訊，將評估在縣市邊界，包含台南、嘉義邊界處設置微型感測器以利監控。同時也將請環保署開放緊臨縣市邊界微感測器物聯網資訊平台資料庫，以利模擬分析，即時提供資訊給受影響的下風處區域民眾。

台南市環保局稽查人員今天上午9時許回到火災現場，與消防局、警察局等，進一步追查相關事證。雖然還未找到具體行為人，但台糖是土地管理單位，且燃燒範圍廣達8公頃，面積為近年來之最，影響高雄廣大市民朋友，因此處以127.5萬元罰鍰。

南市環保局統計，每年疑似稻草、雜草等露天燃燒陳情案件約400 件。稽查人員接到陳情或檢舉會依提供資訊，立即前往稽查；現場有行為人，會立即進行告發處份。

大火 高雄市 警察

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