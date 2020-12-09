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教育處長陳添丁辭職出席最後活動 與翁章梁同台零互動

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府教育處長陳添丁（左）請辭出席南新國小特色遊戲場啟用典禮，與縣長翁章梁(右)內最後一次同框合照。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府教育處長陳添丁（左）請辭出席南新國小特色遊戲場啟用典禮，與縣長翁章梁(右)內最後一次同框合照。記者魯永明／攝影

嘉義縣政府教育處長陳添丁請辭獲准，明天生效，回任教育部專門委員，上午最後一次公開活動出席縣內首座特色遊戲場，南新國小水牛城堡特色遊戲場啟用典禮，與縣長翁章梁同台零互動，翁說，陳添丁3次請辭他才同意；陳添丁對辭職只說，「謝謝大家！」不願表示意見。

陳添丁出席南新國小特色遊戲場啟用典禮，未上台致詞，與縣長翁章梁隔走道坐在前排，彼此未交談，翁章梁致詞未提陳添丁請辭，揭幕啟用典禮，翁章梁與陳添丁處長任內最後一次同框合照。

典禮結束，到場議員林緗亭、詹琬蓁、賴瓊如及家長代表等來賓，爭相與陳添丁合照，大家肯定陳添丁1年任內對教育貢獻，為嘉義縣爭取許多教育經費，明年教育預算突破百億元，議會未刪減通過，陳添丁卻決定請辭回教育部，讓大家感到意外不捨，祝福他步步高昇。

陳添丁對請辭不願表示意見，擔心模糊啟用典禮焦點，只淡淡地說，「謝謝大家！」翁章梁否認外傳陳請辭，是因為他不滿國小學力測驗成績不理想責怪，或為常態編班執行等教育政策，他說，陳添丁向他辭3次，他才勉予同意。

翁章梁肯定讚賞陳添丁任內工作表現，他說，「陳添丁到任告訴我，除非縣長不要他，他才會離開」，如今陳添丁卻執意請辭求去，讓他感到不捨失望，處長暫由副處長李美華代理。

嘉義縣政府教育處長陳添丁請辭獲准，明天生效，上午最後一次公開活動出席縣內首座特色遊戲場，南新國小水牛城堡特色遊戲場啟用典禮，步下台階象徵處長任務結束。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府教育處長陳添丁請辭獲准，明天生效，上午最後一次公開活動出席縣內首座特色遊戲場，南新國小水牛城堡特色遊戲場啟用典禮，步下台階象徵處長任務結束。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府教育處長陳添丁請辭獲准（左）出席南新國小特色遊戲場啟用典禮，未上台致詞，與縣長翁章梁(右)隔走道坐在前排，彼此未交談。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府教育處長陳添丁請辭獲准（左）出席南新國小特色遊戲場啟用典禮，未上台致詞，與縣長翁章梁(右)隔走道坐在前排，彼此未交談。記者魯永明／攝影

翁章梁 教育部 嘉義

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