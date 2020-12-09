低溫催紅轉色！台南六甲林鳳營落羽松要種1.5公頃花海

台南六甲林鳳營落羽松林最近因氣溫下降，部分落羽松終於開始轉黃轉紅，六甲區長陳啟榮說，現在看到的六甲落羽松，有青綠黃紅橙色繽紛漸層的林相，雖然還沒有全部變色，但也有特色，今年周邊要擴大種植1.5公頃花海，六甲落羽松季預定明年1月30日登場。

六甲落羽松林位在台一線省道六甲林鳳營段旁，是林鳳營牧場栽種，搭配有國家級濕地菁埔埤、環埤步道，是無心插柳的美景，每到秋冬天，落羽松轉變紅褐色，成了拍照熱門景點，一開始是祕境，因遊客增多後，加上轉色期剛好接近農曆過年，近年來台南市政府與六甲區公所都會舉辦六甲落羽松季，提供停車場及流動廁所還有市集等服務。

六甲區長陳啟榮說，相較於其他地方的落羽松都轉色，六甲林鳳營落羽松林還是一片青綠，這兩天氣溫下降，部分落羽松開始轉紅轉黃，目前轉色約二成，但「色彩繽纷也是一種特色」，因氣象預報會有冷氣團南下，落羽松變色將會更明顯，最近已有不少遊客來觀賞落羽松。

陳啟榮說，六甲落羽松往年是搭配新秧苗，以及水中倒影，明年一期作休耕，因此將擴大栽種花海，去年是3分地今年栽種到1.5公頃，落羽松在花海陪襯下，預期將創造另一番不同美景，最佳欣賞落羽松變色約還要再一個月，明年1月30日落羽松季登場，可持續到元宵節。