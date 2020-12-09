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台南最完整防風林區闢汛道？ 環團：不容破壞生態

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市城西社區居民陳情能將青草崙防汛道路延伸，以利出入及防風林安全維護，也引起生態維護之爭。記者鄭惠仁／攝影
台南市城西社區居民陳情能將青草崙防汛道路延伸，以利出入及防風林安全維護，也引起生態維護之爭。記者鄭惠仁／攝影

台南市安南區城西里青草崙堤防與鹿耳門溪出海口距離兩公里，居民陳情延伸防汛道路，但環保團體認為城西防風林是曾文溪以南最完整的防風林區，生態豐富，反對開闢道路。區公所表示，因涉及生態、解編等問題，仍須從長計議。

城西里長嚴文正表示，目前青草崙堤防建到城西防風林處，由於堤坊終點到鹿耳門溪出海口尚有兩公里，之前曾建議堤防能延伸到出海口，但水利單位認為此區域海灘到防風林間有上百公尺，無設置的必要，居民進而陳情，希望能把堤防旁防汛道路延伸到出海口。他說，防風林目前雖有自行車道，但大車無法通行，1年多前林區曾發生火警，就面臨救災困難的問題，因此大家都希望能延伸防汛道路，除了方便居民也可守護防風林。

居民從今年初起陸續向立委陳亭妃、王定宇、市議長郭信良、市議員郭清華等人陳情，相關單位也多次前往勘查。日前市府再會同第六河川局等單位勘查，環保團體獲知後，反對延伸防汛道路，認為會破壞生態。

台南社大研究員晁瑞光表示，城西防風林區為台江國家公園景觀區，也是曾文溪以南，台南海岸最完整的防風林區，內有暗蟬等多種特種生物，開路只是「沒了某些人」，而開路的路基回填料是否會再使用廢棄物再利用的東西如焚化爐底渣等，更令人憂慮，建議若有錢就好好維護沙灘，把垃圾清乾淨最重要。但嚴文正解釋，道路設在防風林外圍，不會從中穿入，無影響生態之虞。

區長葉誌明表示，防汛道路非一般道路，主要是救災搶險用，而防風林區也不一定非開路不行，沒開路也可繞其他路。因該區管理單位多，而且開路還涉及防風林解編等問題，仍須從長計議。

台南市城西社區居民陳情能將青草崙防汛道路延伸，以利出入及防風林安全維護，也引起生態維護之爭。記者鄭惠仁／攝影
台南市城西社區居民陳情能將青草崙防汛道路延伸，以利出入及防風林安全維護，也引起生態維護之爭。記者鄭惠仁／攝影

南海 郭信良

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