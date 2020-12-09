最接近天庭村莊朴子市大槺榔 私有老屋保存再生創紀錄

嘉義縣2018年獲文化部補助「私有老建築保存再生計畫」共4棟老屋在朴子市，其中「大槺榔老屋」位於大槺榔村莊中心，申請人是織田鋪子的東家涂澤林和舖掌櫃李宜蓉， 文化觀光局今天公布 這處「三百紀錄」老屋， 也是李宜蓉指稱這裏是「最接近天庭的村莊」。

第一個百，因村莊像迷宮，老屋在迷宮中心，曾有百人進來「旋玲瓏」；第二個百，此處古地名「竹仔腳」，長滿竹子，發展出竹簾產業，是百戶家庭生計；第三個百最特別，大槺榔有濃厚民俗宗教信仰，發展鼓吹、陣頭及經神明認證儀式，產生上百位乩童及桌頭，被稱為「最接近天庭的村莊」。

大槺榔位於朴子市東南方約1公里處，康熙20年間，涂姓祖先等六房18員定居開墾，當時「槺榔」遍野，故將此地命名「槺榔」，現在的大葛里及大鄉里稱為「大槺榔」。

近幾年李宜蓉召集庄內耆老成立「神耆樂坊」，「神」 指「神明」，「耆」是「耆老」；樂坊的音樂發展神明音樂，李宜蓉說，年輕人外流，長輩多數保有鼓吹八音技藝傳統文化，不識字把每首曲目樂譜記腦海，「神耆樂坊」長輩擁有「頭殼譜」特殊技能，被稱為「天團」。

今年透過「私有老建築保存再生計畫」，讓大槺榔老屋整修完成，繼續在這古樸環境，讓長輩在這裡活動、共餐，長輩傳承「神明的音樂」給後代；文觀局長許有仁說，嘉縣執行「私有老建築保存再生計畫」3年，除文化經營類補助租金3案，輔導13棟老屋進行「傳統工法、修舊如舊」的建物修繕。

修繕過程乘載的不只是傳統技藝，更重要的是傳承，歡迎有意申請或了解計畫的民眾洽詢，文觀局（05）3628123 轉分機351；補助要點相關規定及申請表件，可至文化觀光局網站下載。