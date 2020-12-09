影／捨汽車騎重機跑行程 台南女俠議員有效率又吸睛
台南市議員沈家鳳最近常捨棄開車，改騎乘重機在選區跑行程，一身輕便外套女俠裝扮，騎著他的「小白」重機，帥氣快速跑攤更有效率，也更接地氣。
沈家鳳選區在台南市最北側大新營區，共有6個行政區，轄區遼闊發展不一，新營區日趨都會化停車不易，跟許多民代一樣，沈家鳳原幾乎驅車跑攤，半年前悄悄自己改騎著重機，某次在一處路口，還意外被當時的柳營區長李宗翰發現拍照，騎重機跑行程才意外曝光。
「是老公送的生日禮物啦！...」沈家鳳笑說，自己對騎機車不陌生，平常一些行程有的在狹小巷弄內，停車相當不便，甚至趕不上，今年老公送了這大禮，這輛市價10多萬的300西西重機「小白」，用來跑行程正好派上用場，少了找停車位之苦，助理也不用陪她，更方便人力調度，她有時跑攤順便兜風拜訪選民，豪氣來小飆一下試試重機性能，不過她笑說，自己是優良女騎士，沒有超速啦！
沈家鳳有時也會騎重機載著女兒，她笑說，女兒是小助理，增加母女相處互動，這樣還不錯，也讓女兒更清楚自己民代工作。
她說，選民是民代的「頭家」，選民服務不容馬虎，有了「小白」，快速穿梭在街頭拜訪更有效率，不過一些行程衡量後，還是會開車，現在就是汽車、機車交替使用，只要行程允許，會持續騎著「小白」，讓服務更到位。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言