快訊

竹聯寶和會涉館長槍擊案 新北檢警逮到幕後老大

該買美元了嗎？彭博：技術指標顯示暫時「貶過頭」

影／捨汽車騎重機跑行程 台南女俠議員有效率又吸睛

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市議員沈家鳳最近改騎重機載著女兒跑行程，發現比開車更有效率。記者謝進盛／攝影
台南市議員沈家鳳最近改騎重機載著女兒跑行程，發現比開車更有效率。記者謝進盛／攝影

台南市議員沈家鳳最近常捨棄開車，改騎乘重機在選區跑行程，一身輕便外套女俠裝扮，騎著他的「小白」重機，帥氣快速跑攤更有效率，也更接地氣。

沈家鳳選區在台南市最北側大新營區，共有6個行政區，轄區遼闊發展不一，新營區日趨都會化停車不易，跟許多民代一樣，沈家鳳原幾乎驅車跑攤，半年前悄悄自己改騎著重機，某次在一處路口，還意外被當時的柳營區長李宗翰發現拍照，騎重機跑行程才意外曝光。

「是老公送的生日禮物啦！...」沈家鳳笑說，自己對騎機車不陌生，平常一些行程有的在狹小巷弄內，停車相當不便，甚至趕不上，今年老公送了這大禮，這輛市價10多萬的300西西重機「小白」，用來跑行程正好派上用場，少了找停車位之苦，助理也不用陪她，更方便人力調度，她有時跑攤順便兜風拜訪選民，豪氣來小飆一下試試重機性能，不過她笑說，自己是優良女騎士，沒有超速啦！

沈家鳳有時也會騎重機載著女兒，她笑說，女兒是小助理，增加母女相處互動，這樣還不錯，也讓女兒更清楚自己民代工作。

她說，選民是民代的「頭家」，選民服務不容馬虎，有了「小白」，快速穿梭在街頭拜訪更有效率，不過一些行程衡量後，還是會開車，現在就是汽車、機車交替使用，只要行程允許，會持續騎著「小白」，讓服務更到位。

重機

延伸閱讀

後壁菁寮大排「行沙橋」捐贈暨引道動工 明年6月通車

影／詹龍欄父喪公祭 藍綠要角到場警大陣仗戒備

奧迪跑車迴轉…重機攔腰撞上 騎士頭破送醫不治

台南推廣台灣原生植物 埋時光膠囊相約10年後開封

相關新聞

影／捨汽車騎重機跑行程 台南女俠議員有效率又吸睛

台南市議員沈家鳳最近常捨棄開車，改騎乘重機在選區跑行程，一身輕便外套女俠裝扮，騎著他的「小白」重機，帥氣快速跑攤更有效率...

養雞場不減反增 東山、後壁抗議

台南市後壁區新嘉里、東山區科里里的里民長期飽受養雞場臭味，近期又有新的養雞場將興建，逾百居民昨天氣得到台南市政府抗議，由...

雲林農業缺工 優良受刑人支援

雲林縣農業缺工嚴重，縣農會陸續引進農業外展移工，但受疫情影響，致使有些人無法報到；而季節性缺工需求更甚，縣長張麗善昨和縣...

無人情趣店鄰近國小 台南開罰

南市幼兒園、國小周邊竟出現情趣用品無人店，引發家長反彈。國民黨議員林燕祝、林美燕昨指出，永康、東區有3間無人店不僅無店員...

嘉市花海節 周六登場

嘉義市花海節即將在周六（12日）開跑，但受到降雨少影響，目前波斯菊、百日草等花朵開花僅3成，相較去年同期8成落差大，不過...

雞場偷埋雞屍引爆民怨 近日開挖

嘉義縣朴子市德家里有間養雞場，里民常聞到臭味，質疑業者偷埋數千隻雞屍，上周大批里民抗爭，業者坦承埋雞屍，引爆里民怒火，拒...

首座最靠近高鐵的人工湖 雲林客厝滯洪池美麗又防洪

雲林縣北港和元長交界處是嚴重淹水區，總統蔡英文曾親臨視察，水利署在當地客厝大排出水口以1億6千多萬元完成兩座大型滯洪池，...

給教保員公假、加班費？ 台南教局：研習可排在寒暑假

全教總繼日前籲請各縣市政府能比照台中市政府，給教師加班費，今再籲請能延伸到幼兒園教保員，讓教保員平日研習給公假、假日研習...

開放型溫室農業許可下免建照 蔡易餘為農民解套

嘉義縣立委蔡易餘接獲太保市議員戴光宗、太保農會總幹事黃麗貞反映，有多名農民收到公文，搭建溫室要申請建照，增加負擔，他趕緊...

台南新打卡景點！你沒看過絶美10種花色火鶴裝置藝術

台南市六甲多功能運動公園新增火鶴裝置藝術，讓民眾認識火鶴不是只有紅色的品種，還有大地、霹靂馬、天使等，10種具特色不同品...

缺水荒！嘉市花海節本周末開幕 波斯菊、百日草開花慢

嘉義市花海節即將在本周六開幕，但受今年少降雨影響，目前波斯菊、百日草等花朵開花僅3成，相較同期8成落差大，不過靠近水圳區...

真的做了很多！南市府4局長各5分鐘簡報秀政績

台南市政府經發、農業、勞工、地政局今聯合舉辦年終記者會，由各局長簡報5分鐘，輪番端出一年來施政成績單，市長黃偉哲肯定市政...

熱門新聞

台中北屯15日晚上10時起大停水

台北人受不了青山宮遶境 彰化這樣因應大甲媽祖進香

擎天崗水牛集體暴斃！牛頭、角消失疑遭變賣 陽管處回應

中捷逾期竣工可求償日商 北市：一天2000萬 最高20億

【重磅快評】失控的遶境、失落的規範與變調的信仰

新北史上首位遭罷免里長：韓國瑜後台灣頭燒到台灣尾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。