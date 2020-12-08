嘉市偵查佐偵破800萬詐騙案 獲國家警光獎

嘉義市警局第一分局偵查隊偵查佐陳聖傑今年6月偵破電信詐欺犯罪集團，該集團以「猜猜我是誰」及「解除分期扣款」等手法詐騙被害人52人，遭詐騙金額高達800多萬元，今天獲得國家警光獎個人組「打擊詐欺類」優等，北上警政署領獎。

嘉市警局囊括國家警光獎3獎，團體組有「綜合規畫類」第2名、「改善交通類」優等及個人組「打擊詐欺類」優等，團體組由局長張樹德代表嘉市警局、個人組部分由陳聖傑接受表揚。

警方指出，陳聖傑過去曾獲嘉義市104年績優員警及108年婦幼安全工作績優員警，今年6月19日再度偵破首電信詐欺犯罪集團，盡責守護市民財產安全，功績卓著。

綜合規畫類第二名則是因建置「嘉e巡簽-智慧巡邏箱」，市警局創新研發NFC晶片感應式電子巡簽系統，全國首創警用巡邏箱導入「物聯網」科技、首創5分鐘「守望」功能等，也是全國唯一「安裝零經費」，節省公帑超過100萬元等，吸引十多縣市警察局前來取經學習。

改善交通類優等則是因規畫「中山專案」，結合市府交通處建置新型科技執法設備，分成宣（勸）導、加強稽查、成效評估等階段進行，並致力與周邊店（商）家、用路人等多方取得共識，順利推動科技執法，提升道路安全與順暢度，獲得民意高度肯定。

張樹德表示，每個獎項都是警政團隊代表嘉義市獲得的至高榮耀，並證明嘉市警絕對有實力提供市民最安心可靠的守護。在勇媽市長黃敏惠的帶領下，警察將繼續與各局處齊力推動嘉義市成為「全齡共享、世代宜居」的安全健康城市。