首座最靠近高鐵的人工湖 雲林客厝滯洪池美麗又防洪

雲林縣北港和元長交界處是嚴重淹水區，總統蔡英文曾親臨視察，水利署在當地客厝大排出水口以1億6千多萬元完成兩座大型滯洪池，可容納27萬噸水，相當於10部大型抽水機同步抽水的蓄水量，解決長年水患更兼具休閒，美麗又防洪，這也是國內最靠近高鐵下陷區的人工湖，水利署強調以特殊工法施工，不影響高鐵安全。

今天客厝滯洪池啟用典禮，水利署長賴建信、雲林縣長張麗善、立委蘇治芬共同啟動出水口按扭，水閘門一開，滾滾水湧入滯洪池，全場兩百多名村民共同見證並鼓掌叫好，年近90的老阿嬤說，住這裡超過一甲子，只有今年沒淹水，感謝政府讓大家遠離水患之苦。

水利署長賴建信說，該滯洪池全由第5河川局設計監造，以1年多完成，客厝大排原就有兩座大型抽水站，但因該區屬地層下陷區，重力排水效果不佳，才搭配建造蓄洪池，未來可徹底解決水患。

賴建信說，滯洪池也設置2.9公里環湖步道並栽植台灣欒樹等，將成為北港和元長的美麗生態地景，防洪兼具休閒，除感謝立蘇委蘇治芬大力爭取，也感謝縣府協助解決用地。

第5河川局長趙庭華說，滯洪池分A、B兩區，目前位在高鐵兩側的A區兩座人工湖已完成，B區列為第2期，將會繼續爭取建造，A區兩池預計蓄水量達27萬噸，相當於10台大型抽水機連續抽一天的水量，對調節淹水區的水患功能很大，今年光在施工期間就能協助蓄水，讓村子免於淹水。

兩座人工湖位於高鐵兩側的下陷嚴重區，是否影響安全，賴建信說，該人工湖位於高鐵150公尺禁建區外，採鋼樁防滲的特殊工法及邊坡保固工程，施工期間全程全時監測高鐵橋墩，運行安全無虞，請大家放心。