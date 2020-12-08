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開放型溫室農業許可下免建照 蔡易餘為農民解套

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣蔡易餘（右二）、太保市議員戴光宗(左二)、太保農會總幹事黃麗貞（右）上午在太保花奶奶溫室果園，向到場青農說明，農委會答覆溫室搭建認定問題。記者魯永明／攝影
嘉義縣蔡易餘（右二）、太保市議員戴光宗(左二)、太保農會總幹事黃麗貞（右）上午在太保花奶奶溫室果園，向到場青農說明，農委會答覆溫室搭建認定問題。記者魯永明／攝影

嘉義縣立委蔡易餘接獲太保市議員戴光宗、太保農會總幹事黃麗貞反映，有多名農民收到公文，搭建溫室要申請建照，增加負擔，他趕緊找農委會及縣府開協調會，解決農業設施構造認定問題，上午在太保市花奶奶溫室果園辦說明會，蔡易餘說，農委會同意開放型溫室農業許可下得免建照。

蔡易餘說，經多次協調，農委會願意把農業設施構造認定的解釋清楚，未來只要以C型、H型鋼結構為主的溫室，四周圍塑膠帆布、黑網的開放型溫室，在農業許可下，直接由農委會核定，得免申請建照，這對農民是很大的受益，幫助青年返鄉務農。

蔡易餘、戴光宗、黃麗貞上午在太保花奶奶溫室果園，向到場青農說明，農委會答覆溫室搭建認定問題，蔡易餘希望降低搭建溫室的成本，讓年輕朋友返鄉務農

蔡易餘指出，溫室種植3年多前遭到颱風，將溫室掃平，後來農委會檢討問題，與農民討論，溫室應該用C型、H型鋼建造比較穩固，後來才發現各縣市政府政策沒有統一，有的縣市要求溫室需要建照，這對青農是很大負擔。

搭建溫室業者周坤義說，找建築師畫設計圖，認定加上代辦費用要6至12萬元（溫室坪數大小費用不同）；黃麗貞表示，農會推動溫室精緻設施，翻轉農業，發現溫室設施如果要耐強颱，一定要有鋼骨結構，但要申請建照不合時宜，這是農業設施，並非在農地蓋農舍。

以C型、H型鋼結構為主的溫室，四周圍塑膠帆布、黑網的開放型溫室，在農業許可下，直接由農委會核定，得免申請建照。記者魯永明／攝影　
以C型、H型鋼結構為主的溫室，四周圍塑膠帆布、黑網的開放型溫室，在農業許可下，直接由農委會核定，得免申請建照。記者魯永明／攝影　
以C型、H型鋼結構為主的溫室，四周圍塑膠帆布、黑網的開放型溫室，在農業許可下，直接由農委會核定，得免申請建照。記者魯永明／攝影　
以C型、H型鋼結構為主的溫室，四周圍塑膠帆布、黑網的開放型溫室，在農業許可下，直接由農委會核定，得免申請建照。記者魯永明／攝影　

蔡易餘 農委會 農民

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