台南新打卡景點！你沒看過絶美10種花色火鶴裝置藝術

台南市六甲多功能運動公園新增火鶴裝置藝術，讓民眾認識火鶴不是只有紅色的品種，還有大地、霹靂馬、天使等，10種具特色不同品種及顏色的火鶴，有白色、綠色、紫色、粉色等，相當漂亮。

六甲區長陳啟榮表示，六甲火鶴專區30公頃，年產量650萬株，年產值2億元，為了行銷六甲在地產業，結合近年來六甲繽紛落羽松、在地尚好尚紅的火鶴、Q彈好吃的越光米，以藝術行銷產業。

公所委由知名雕塑家鍾邦迪大師負責指導製作，設計稻這哥、火鶴妹、小松哥哥、小羽妹妹等親善公仔，以及10支代表性色彩繽紛火鶴花意象造型，每支都有3公尺，在製作上色以及擺放的方式都有專家指導。

陳啟榮邀請台灣火鶴花產業發展協會理事林芳珠，針對每一朵不同品種的火鶴上色及擺放，都透過專業指導，來歡迎造訪六甲遊客，讓每一朵都是栩栩如生，充滿生命力。

目的乃是營造一個友善可親近的公園，成為打卡的「嬌點」，聚在一起像一幅畫，單株欣賞也有獨特的美，火鶴標準是愛心，紫色霹靂馬較修長，還有白色的天使等，希望全國民眾都能前來參訪。

六甲多功能公園有綠蔭環景步道、活動廣場、意象廣場、兒童遊戲場、體健設施、舞台廣場、景觀植栽、沙灘排球場、籃球場等等設施，還有一大片綠地可供民眾於黃昏時親子遊戲、談心、賞花、休閒及運動，是六甲區民能量的補給站。