缺水荒！嘉市花海節本周末開幕 波斯菊、百日草開花慢

嘉義市花海節即將在本周六開幕，但受今年少降雨影響，目前波斯菊、百日草等花朵開花僅3成，相較同期8成落差大，不過靠近水圳區，花開率仍較好，市府建設處說，今年加入生態教育提醒民眾缺水對生態影響，並加入實境解謎搭配小旅行，吸引遊客前來，也因花開較慢，從開幕後到凋謝，花海延續期可能長達逾3周。

市長黃敏惠今天主持花海節記者會，以澆花預告今年活動，黃敏惠說，今年花海節占地10公頃，感謝在地農民利用休耕農地，種植景觀花卉，來此不只可享受花海樂趣，也能做好環境教育與生命教育。

市府建設處長陳光興說，因今年少降雨等氣候變換，二期稻作較晚播種、收割，相較花海播種也慢，加上缺水影響，發芽率不好，會在花開較少的地方解說，植物如何受大環境影響，也提醒大家節約用水，愛護地球多種樹，也因花開較慢，民眾在農民翻耕前都能見到花海。

建設處今年新增的「實境解謎」設計有解謎包，在農村輕旅行報到處自由領取，裡面附有提示卡與導覽地圖，解謎後將有機會獲得神秘禮物。

導覽地圖中主要納入大溪、頭港、何庄三個社區農村輕旅行的相關景點。

另外，搭配花海節活動，輕旅行規畫採報名制，以當日全程90分鐘，分上、下午場次，每場次20人，由導覽團隊帶領遊客騎鐵馬進行解說與深度旅行。也將在地創作家賴銘傳高達3公尺的「鐵孩子大瓢蟲」置入花叢內，讓民眾打卡拍照。

嘉義市花海節系列活動將在12月12日至13日、19至20日，從上午10時至下午4時，現場還有食農教室攤位，教導民眾使用在地當季新鮮食材，自製橙汁豬肉捲餅、香橙優格沙拉、香蕉乳酪杯子蛋糕等創意料理，並規畫手作教室、窯烤、親子割稻趣等，每日提供200份農村好物限量免費試吃，活動期間更提供接駁車服務，詳情可至臉書查詢「嘉義市政府建設處」或「109年樂活農村幸福嘉義」。