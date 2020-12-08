真的做了很多！南市府4局長各5分鐘簡報秀政績

台南市政府經發、農業、勞工、地政局今聯合舉辦年終記者會，由各局長簡報5分鐘，輪番端出一年來施政成績單，市長黃偉哲肯定市政團隊付出，表示市政沒有最好，只有更好，未來仍要上緊發條打拚，回應鄉親們需求。

經發局長陳凱凌指出，台南今年招商成果截至10月底，新增234件投資案，吸引138億元投資額，創造170億元產值及增加4324個就業機會；台商回流投資累計35案，創造投資額1432億元，累計創造10787個就業機會。

並積極攜手中央協助企業排除投資障礙，除「護國神山」台積電持續擴大在台南投資，全球最大半導體曝光機製造商ASML（艾司摩爾），更來南科成立「EUV全球技術培訓中心」，象徵台灣半導體實力受國際肯定。

農業局長謝耀清表示，農業局除舉辦貿易洽談媒合會促成商機約3.9億元，積極拓展國內外行銷通路也促成商機逾5800萬元，「百萬新農人」有179人；南市投入經費13.22億元，更新農漁路471.26公里、改善水路60.64公里，為全國第一。

地政局長陳淑美說，市府把土地開發盈餘一半投入挹注更多公共建設；今年「中國城暨運河星鑽地區區段徵收公共工程」及「新營長勝營區市地重劃工程」，皆榮獲「2020國家卓越建設獎金質獎」肯定，「新營長勝營區市地重劃工程」更獲得 「2020公共建築景觀類建築園冶獎」；而「永康鹽行國中暨附近地區區段徵收工程」亦獲得第二屆「公共工程優質獎特優(第一級)」肯定，明年將持續推動七大新興開發區，為台南各項建設提供扎實地基及養分。

勞工局長王鑫基表示，台南市勞參率為六都最高（上半年62.4%）、失業率六都最低（上半年3.8%）；去年率全台之先所成立的「台南市職安健康處」，落實勞動檢查、公開勞檢清冊，職安檢查累計高達4139場次。另外，勞工局持續整合專業工會和志工替弱勢家庭修繕房屋，今年已完成24戶，分享「台南經驗」。