劍湖山跨年煙火 連放3晚總時數達935秒

劍湖山世界今天發表跨年煙火模擬影片，以摩天輪為主體，設計直徑長達176公尺的「3圓」煙火，將從31日晚間到明年1月2日每晚施放煙火，時間總長達935秒。

劍湖山世界總經理王瑞堂指出，為慶祝劍湖山35週年，煙火規模擴大，從31日起到明年1月2日，連續施放3天，以摩天輪為主體，設計直徑長達176公尺的三圓變色煙火，兩側也將同時施放總長約1公里的環山跑動式高空煙火，畫面震撼，壯觀可期。

王瑞堂表示，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，英國倫敦眼已確定取消施放，劍湖山跨年煙火秀將成為全球唯一摩天輪煙火秀，尤其是三圓變色煙火及千米環山跑動，場面十分震撼，歡迎民眾蒞園欣賞。

除了跨年煙火秀外，今年晚會定調為大團接連歡唱，邀請亞洲首位將立方體結合現舞的趙敦毅，另還有彩色樂團、Tizzy Bac、唐貓樂團、原子邦妮、怕胖團等樂團。

劍湖山樂園表示，去年跨年是平常日，遊園數近萬人，今年跨年恰逢3天連假，加上當天祭出門票優惠，一般民眾身分證號N、P、Q開頭以及大專生（須出示學生證）2人同行新台幣499元，再加送100元現金餐券，還能抽獎iPhone12手機，初估遊園數將比去年多2成。

劍湖山樂園強調，配合政府防疫措施，民眾入園時需量測體溫、全程戴口罩。