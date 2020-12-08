台南國小周邊出現情趣無人商店 營登項目竟是餐館業

台南市幼兒園、國小周邊出現情趣用品無人商店，引發家長反彈。國民黨議員林燕祝、林美燕今開記者會指出，有學生家長陳情校園附近100多公尺開立情趣用品無人商店，不僅沒有管理人員辨識消費者年齡，甚至經查還有商業營業登記項目為餐館業，質疑根本是掛羊頭賣狗肉。

林燕祝指出，根據兒少法規定，成人用品店應距離幼兒園、國民中小學、高中、職校200公尺以上，並應檢附證明文件，經商業登記主管機關登記後才能營業。不過，竟然有情趣用品無人商店開在永康區幼兒園附近100多公尺處，東區也有國小、高中的200公尺範圍內設有連鎖店，讓家長相當傻眼。

林燕祝說，這些商店不僅違反兒少法規定，其中在國小附近的情趣無人商店營業登記項目為餐館業，明顯與販售商品不符合，但市府卻無法撤除業者的營業執照，要求相關局處在20天內協調稽查標準流程，並將在臨時會持續關心此議題，杜絕情趣用品店在校園周邊營業。

林美燕表示，無人商店僅張貼「18歲禁止進入」標誌，形同虛設，若公部門沒有積極稽查，容易導致亂象橫生。