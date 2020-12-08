新住民手作湖南臘肉 融合兩岸美好味道
來自中國湖南的新住民歐陽玲麗手作湖南臘肉，以檜木、龍眼木混合煙燻，融合兩岸美好味道，成為番路鄉十大特色民宿商品，深受許多陸配及餐飲業者歡迎，台積電主廚也來訂購。
移民署南區事務大隊嘉義縣服務站今天發布新聞，來自中國湖南的新住民歐陽玲麗，從小由爺爺奶奶帶大，12年前認識到中國工作的先生後遠嫁台灣，因為想念爺爺親手燜燒的臘肉，特地請爺爺利用探親的機會，跨海來指導。
歐陽玲麗表示，雖然請爺爺特別來台傳授祕方，但台灣與氣候、溫濕度與湖南差異很大，一開始抓不準製作流程，常做到發霉壞掉，花了很長一段時間摸索，才調整好製程與配方。
歐陽玲麗說，她結合台灣特有的檜木與龍眼木混合煙燻，封住臘肉的鮮度與肉汁，伴隨獨特天然的木頭香味，成為融合兩岸的美好味道，這讓台積電主廚一嚐後讚不絕口，成為長期採購的客戶，也深受許多陸配及餐飲業者的歡迎。
移民署嘉義縣服務站主任林炳煌表示，歐陽玲麗原本使用屋外的簡陋燻烤設備，已不足應付日益成長的網路訂單，她獲得「新女力創業加速器計畫」首獎補助，現在換成專門的烤箱，也改善工作環境。
林炳煌表示，從歐陽玲麗身上看到新住民的努力與創意，希望更多新住民與她一樣，展現台灣多元的美食文化。
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