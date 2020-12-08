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興建開放性溫網室 蔡易餘：農委會函文免建照

中央社 / 嘉義縣8日電

農業用地上興建開放性溫網室，是否要申請建照，各縣市政府做法不一，立委蔡易餘農委會反映，農糧署函文指出，無密閉式外牆，屬開放性生產設施的溫網室，免申請建築執照。

嘉義縣農民近日收到縣政府公文，要求C型鋼或H型「鋼骨結構型溫網室」必須申請建築執照，由於先前並沒有這樣的規定，引起已興建溫網室的農民恐慌，害怕自己的溫網室變成違建，向民進黨立委蔡易餘投訴。

蔡易餘表示，各縣市政府對農地興建溫網室的規定不一，有的不需建照，有的卻要，因此要求農委會說明。

農委會農糧署11月26日函文指出，農民搭設「鋼骨結構型溫網室」，具有固定式基礎，且無密閉式外牆，有申請農業設施容許使用者，內政部在民國103年時即同意，符合該類構造的農業設施，免申請建築執照。

蔡易餘今天到嘉義縣太保市向農民說明，溫網室的構造符合農委會的規定，就不需申請建築執照。嘉義縣政府表示，依農委會指示辦理。

農委會 農民 蔡易餘

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