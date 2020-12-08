遠東科大舉辦校內作物特產愛心拍賣會 募集善款近40萬

遠東科技大學今天舉辦「愛.幸福」蕃茄首賣送愛拍賣活動，邀請台南家扶中心、美善社福基金會、校友會與善心企業人士20多人參與；校內學院系所主管參與競標。校方表示，11前首次舉辦拍賣活動當時募到24000元，活動到中午結束拍賣出24箱、募集超過40萬元善款，講捐贈給家扶中心、美善基金會、創世基金會與遠東科大教育關懷基金等社福團體。

活動以校內種植作物與開發產品裝箱、逐一拍賣方式，每箱都有蕃茄、轎藁筍筍、苦茶油、愛玉子、火龍果乾與冰花等「遠東科大特產」。

校方指出，幸福農場首賣活動自民國99年至今已11年。得標者受邀上台贈與所指定捐贈的機構，農產包含冰花、番茄、水果玉米，保證無農藥、無化肥、無生長激素；還有阿里山農友贊助天然愛玉籽、低溫初榨苦茶油、果乾等。