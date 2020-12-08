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湖南臘肉飄檜木龍眼香 嘉義新住民分享家鄉味
嘉義縣番路鄉新住民歐陽玲麗來自中國湖南，因為思念家鄉的臘肉，請爺爺飛到台灣來指導，過程中幾經波折，後獲移民署新住民發展基金補助，不僅改善工作環境，更成為番路鄉十大伴手禮。
歐陽玲麗從小由爺爺奶奶帶大，12年前認識到大陸工作的先生後遠嫁台灣，因為想念爺爺手作的家鄉味，開始嘗試做臘肉，但是一直做不出思念的味道，便利用爺爺探親的機會，請爺爺親自指導。
但嘉義與湖南的溫濕度差異大，歐陽玲麗一開始抓不準製作流程，常做到發霉、壞掉，花了很長一段時間摸索，才調整好製程與配方，結合台灣特有的檜木與龍眼木混合煙燻，封住臘肉的鮮度與肉汁，伴隨獨特天然的檜木香，成為臺灣與大陸融合的美好味道，廣受好評。
屋外的簡陋燻烤設備，已不足以應付日益成長的網路訂單，因此歐陽玲麗選擇參加「新女力創業加速器計畫」，獲得首獎補助，如今不僅有專業的烤箱，更改善工作和衛生環境，不僅訂單如潮，更獲得番路鄉十大特色民宿商品，地 址位於嘉義縣番路鄉番路55號之一，或撥0975-008715。
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