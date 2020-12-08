台南東山、後壁社區被養雞場圍住 逾百居民到市府抗議

台南市後壁區新嘉里、東山區科里里的居民長期飽受養雞場臭味困擾多年，近期又有新的養雞場將興建，今天上午逾百居民前往台南市政府抗議，要求市府將業者撤照，並希望盡快設畜牧場管理自治條例，規範遠離住宅區。市府農業局表示，目前已修訂草案，將限制新設畜牧場需距離聚落500公尺以上才可設立，待議會審議通過。

東山區科里里長王元正為前立委黃偉哲新營執行長，今天他特地穿著前團隊背心到市府抗議，他說，目的是要給市府執政團隊壓力。王元正表示，目前科里里約有200戶，周圍已有4座養雞場，離社區最近的距離僅100公尺，臭氣沖天，現在又有新的養雞場要進駐，里民擔心一旦蓋成，社區將被養雞場團團圍住，苦不堪言。

王元正說，上月8日召開村民大會，與會的一百多名村民全數表決不同意養雞場進駐社區，但業者不顧村民反對，近日仍執意進場施工，村民忍無可忍，才決定到市府陳情，表達捍衛家園的心聲。

後壁區新嘉里同樣飽受畜牧場臭味之苦，身兼民進黨後壁區主任的里長張細雲說，現有的養雞、養豬場即有10場，結果又要蓋6場，居民都說平常就臭到不行，這次一定要阻止新建場，否則不僅會更臭，還會影響健康，希望市府比照花蓮縣政府對養雞場撤照，還給里民良好的生活環境。

農業局指出，業者是符合規定依法申請，廢照必須按相關法令辦理。為有效管理新設置畜牧場，市府已修訂「台南新設置畜牧設施管理自治條例」草案，並限制新設置畜牧場需距離住宅、聚落及學校等處500公尺以上才可設立，預計施行後可強化新設置場的飼養，並持續協助原有畜牧場提升飼養管理、汙染防治、生物安全效能。