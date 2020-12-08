避免黑面琵鷺誤食 台南農業局盼民眾助通報死魚

黑面琵鷺等冬候鳥陸續飛抵台灣度冬，但今年南部地區降雨量偏低，各棲地因乾旱死亡的魚蝦可能增多，候鳥誤食恐引發肉毒桿菌中毒，台南市政府盼賞鳥民眾協助通報，及時清除。

依最新調查數據，今年黑琵到台灣度冬多達3034隻，創歷年新高，以往年紀錄，台南是黑琵度冬重要棲息地，前來度冬數量最多。因此台南市政府得知高屏發生黑琵傷亡事件，農業局也對黑琵的覓食及棲息地採取相關措施，避免黑琵傷亡憾事發生。

農業局今天指出，5日在高雄茄萣溼地有1隻黑面琵鷺被發現癱軟無力，症狀疑似肉毒桿菌中毒；隔天屏東又發現1隻黑面琵鷺死亡，還有其他野鳥死亡。由於台南今年雨量偏低，因乾旱死亡魚蝦屍體，恐引發野鳥誤食的肉毒桿菌中毒事件。

農業局長謝耀清表示，在得知高雄與屏東有黑琵傷亡後，立即通知台南市野鳥學會等團體與台江國家公園管理處等機關，請各單位志工加強巡查台南各黑琵棲地與覓食區，若發現魚蝦屍體立即清除。

謝耀清指出，10月間邀請相關單位到七股區頂山棲地辦理黑面琵鷺保護區及度冬棲地環境整備演練，建立發生黑琵傷亡事件的正確處理措施，也希望賞鳥民眾可以加入保護黑琵行列，發現魚蝦屍體撥打1999專線向農業局通報清除，確保黑面琵鷺棲息及覓食場所安全。