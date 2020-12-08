南市環保局自家生產堆肥 種出香甜大西瓜、大木瓜

台南市環保局提供自家生產的廚餘堆肥「尚介肥」，給安南區城西發展協會栽植大西瓜，目前陸續收成，口感、甜度令人驚艷，大西瓜已被預訂一空。

城西社區發展協會理事長陳國忠表示，他以尚介肥試種約2分地，共用了1600公斤。尚介肥是由果皮、菜葉等生廚餘製成，成份天然，很適合做基肥，由於質地較為膨鬆，與土壤混合後可以改善土壤結構，增加透氣性有利植物根系生長與發展，連帶土壤的保水性也提升。

陳國忠說，西瓜全年可栽種與收成，生長期約2個月，尚介肥適合做基礎肥料，最好的施用時間是栽種後的前10天。另環保局城西美學班長期以尚介肥在苗圃栽種瓜果、蔬菜，最近種的木瓜結實纍纍，且顆顆碩大，最大的近4台斤。