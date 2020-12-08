養雞場偷埋雞屍引爆居民怒火 要嘉縣環保局開挖令遷場

嘉義縣朴子市德家里有間養雞場，里民常聞到臭味，質疑 業者偷掩數千隻雞屍，上周大批里民抗爭，業者坦承埋雞屍，引爆里民怒火，拒絕協調，要求環保局盡速開挖處罰，環保局今天說，近日將開挖，依廢棄物清理法可處6千元至3百萬元的罰款；家畜疾病防治所擔心禽流感，採樣送驗。

近幾年縣轄沿海地區養雞場不斷設立，議會通過畜牧場設置管理條例，設場要距住宅區、學校5百公尺以上，業者改用密閉水濂式雞舍，但民眾不放心，抗爭不斷，德家里這處雞場傳出偷埋雞屍，讓事件複雜棘手。

2日上午大批里民到雞場抗議，不滿養雞場業者計畫增建另1間養雞場，擔心惡臭加遽，要求環保人員開挖，養雞場員工見里民不肯離去，坦承掩埋雞屍，環保局原擬等業者與里民協調再開挖，因里民拒協調，環保局決定近日開挖。

里長黃玉賓不滿說，雞場嚴重破壞生活環境，業者坦承埋雞屍，他們拒絕協調，要求環保局盡速開挖處罰，不准再蓋新雞場，遷移雞場，還給里民清新生活環境。

養雞場業者說，雞舍合法設置，採現代密閉水濂式飼養，不會產生臭味，過去曾因里民抗爭停工1年半，密閉飼養造成雞悶死量多，化製廠無法處理，才就地掩埋，會配合接受環保局開挖調查。

縣府農業處畜產保育科說，業者申請2場雞場，養雞場在民國96年取得容許使用，飼養5萬5千隻，今年申請9萬8千隻；另1場107年取得容許使用，申請核准飼養6萬5千隻，公所107年10月核發建照，處理斃死雞屍有化製、焚燒、掩埋等3種方法，須符合環保法令。