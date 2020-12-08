生態養殖產出最強虱目魚肚 嘉縣榮獲2位「白金虱王」

農委會漁業署今年首次舉辦全國優質虱目魚肚競賽，共選出7名優勝，嘉義縣2位生態養殖漁民布袋鎮邱經堯、東石鄉唐昕遠，奪下優勝「白金虱王」殊榮，日前在台北希望廣場頒獎典禮接受表揚，「白金虱王」是經專家評鑑最強虱目魚肚。

虱目魚是台灣最具家鄉味的魚，尤其虱目魚肚肉細脂香，最挑動味蕾，是許多人的最愛，日前農業處漁業科長張建成陪同「白金虱王」得主邱經堯、唐昕遠，到台北希望廣場授獎。

嘉縣虱目魚年產量7471公噸，佔全國12.9%，次於台南及高雄，排名第三，在這次競賽中，獲得 全國優勝7名中的2名，成績斐然，足證嘉縣養殖虱目魚的風味及品質受肯定。

邱經堯20年來堅持生態級養殖，以「友善水、土、環境」為水產養殖基本價值，最近才獲選十大神農獎得主，又摘下首屆「白金虱王」，雙喜臨門，邱經堯經營「邱家兄弟」品牌，魚塭在義竹鄉，面積達38公頃。

致力建構「生態級養殖」以「友善水、土、環境」為水產養殖基本價值，不用無化學藥物等，連魚池周圍的草用人工除草，確保零汙染。他與台灣主婦聯盟生活消費合作社合作，還舉辦生產者之旅，邀請消費者到產地參訪，推廣美味、安全又健康的「食漁教育」，長期擔任百大養青陪伴師。