快訊

降雨範圍擴大！全台連兩天有雨 入冬最低溫將報到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

生態養殖產出最強虱目魚肚 嘉縣榮獲2位「白金虱王」

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣農業處漁業科長張建成(右)陪同「白金虱王」得主邱經堯(左)、唐昕遠(中)，到台北希望廣場授獎。圖／張建成提供
嘉義縣農業處漁業科長張建成(右)陪同「白金虱王」得主邱經堯(左)、唐昕遠(中)，到台北希望廣場授獎。圖／張建成提供

農委會漁業署今年首次舉辦全國優質虱目魚肚競賽，共選出7名優勝，嘉義縣2位生態養殖漁民布袋鎮邱經堯、東石鄉唐昕遠，奪下優勝「白金虱王」殊榮，日前在台北希望廣場頒獎典禮接受表揚，「白金虱王」是經專家評鑑最強虱目魚肚。

虱目魚是台灣最具家鄉味的魚，尤其虱目魚肚肉細脂香，最挑動味蕾，是許多人的最愛，日前農業處漁業科長張建成陪同「白金虱王」得主邱經堯、唐昕遠，到台北希望廣場授獎。

嘉縣虱目魚年產量7471公噸，佔全國12.9%，次於台南及高雄，排名第三，在這次競賽中，獲得 全國優勝7名中的2名，成績斐然，足證嘉縣養殖虱目魚的風味及品質受肯定。

邱經堯20年來堅持生態級養殖，以「友善水、土、環境」為水產養殖基本價值，最近才獲選十大神農獎得主，又摘下首屆「白金虱王」，雙喜臨門，邱經堯經營「邱家兄弟」品牌，魚塭在義竹鄉，面積達38公頃。

致力建構「生態級養殖」以「友善水、土、環境」為水產養殖基本價值，不用無化學藥物等，連魚池周圍的草用人工除草，確保零汙染。他與台灣主婦聯盟生活消費合作社合作，還舉辦生產者之旅，邀請消費者到產地參訪，推廣美味、安全又健康的「食漁教育」，長期擔任百大養青陪伴師。

唐昕遠用好菌及乳牛發酵乳，養出無毒優質魚蝦，獲選農委會產銷履歷達人，他不用藥物，用友善水土環境低密度生態法養殖虱目魚及白蝦，混養鱸魚、草魚、石斑、鯽魚當工作魚，應用光合菌及枯草菌等益生菌，用乳牛初乳發酵乳，維持水質及底土環境，提升魚蝦健康， 是新一代傑出年輕養殖漁民。

農委會漁業署今年首次舉辦全國優質虱目魚肚競賽，共選出7名優勝，嘉義縣2位生態養殖漁民布袋鎮邱經堯（右）、東石鄉唐昕遠（左），奪下優勝「白金虱王」殊榮。圖／張建成提供
農委會漁業署今年首次舉辦全國優質虱目魚肚競賽，共選出7名優勝，嘉義縣2位生態養殖漁民布袋鎮邱經堯（右）、東石鄉唐昕遠（左），奪下優勝「白金虱王」殊榮。圖／張建成提供

漁民 農委會

延伸閱讀

嘉義漁村老化缺工 烏魚季製作烏魚子靠「千歲團」老人

嘉縣4條絕美景色步道！ 還有網友激推的「嘉義版抹茶山」

桃園美國學校米堤老闆接手 李麗裕展現政商教人脈

全國首座冰淇淋觀光工廠明年嘉縣營運 辦健走送冰淇淋

相關新聞

養雞場偷埋雞屍引爆居民怒火 要嘉縣環保局開挖令遷場

嘉義縣朴子市德家里有間養雞場，里民常聞到臭味，質疑 業者偷掩數千隻雞屍，上周大批里民抗爭，業者坦承埋雞屍，引爆里民怒火，...

生態養殖產出最強虱目魚肚 嘉縣榮獲2位「白金虱王」

農委會漁業署今年首次舉辦全國優質虱目魚肚競賽，共選出7名優勝，嘉義縣2位生態養殖漁民布袋鎮邱經堯、東石鄉唐昕遠，奪下優勝...

北港溪銀合歡擋視野 河川局決修剪

營建署推動雲林縣北港溪「城鎮之心」計畫，工程即將完工，但民眾發現河床區大量野生的銀合歡樹已成林，掩蓋整個河床區，擋住河川...

嘉義水上身障者日照中心 啟用

嘉義縣府社會局和嘉義基督教醫院合作，在水上鄉成立「北迴身心障礙者社區式日間照顧中心」，縣長翁章梁說，中心兼顧教養與照顧服...

台灣設計展預算 嘉市議會通過

台灣設計展明年在嘉義市，文化局已編5千萬元預算全數通過，但衛生、環保局及交通處又編1千餘萬元相關經費，有議員主張全刪，協...

台南耶誕跨年演唱會 第2波名單公布

台南市政府今年將舉辦5場次的耶誕與跨年音樂演唱會，繼日前公布大咖歌手田馥甄將參加本月19日的浪漫情歌夜，市長黃偉哲昨再公...

台南文賢路文賢橋 拓寬改建動土

台南市府向中央爭取生活圈道路系統經費補助，進行文賢路拓寬和文賢橋改建工程，因這兩年建案四起，缺工嚴重，20多次流標才發包...

台塑回收二手玩具環島作公益 首站到雲林教老人修玩具

進入濃濃耶誕味的12月，在這最適合送禮的月份裡，台塑企業Formosa玩具基地別出心裁，推出《玩具環島，讓愛圍繞》，透過...

銀合歡破壞生態煞風景 5河局將整治讓它真「合歡」

積極施工中的雲林縣北港鎮「城鎮之心」計畫，即將完工，卻發現河床區大量野生的「銀合歡」樹已成林，掩蓋了整個河床區，擋住河川...

廟會鞭炮該不該禁 這位「神」都禁不了何況凡人

最近接連發生兩起寺廟慶典放鞭炮相關事件，引發社會關注，一是高雄的單親爸帶著女兒到台南參加廟會，結果女兒被起火的炮竹燒死，...

雲林良品進軍國際食品展 百件優質農產搶攻國際市場

台北國際食品展將在12月17日至20日在台北南港展覽館舉行，雲林縣政府今年打出「雲林良品，必屬精品」口號，與23家廠商攜...

學甲爐碴違規深埋 立委盯環署開罰

「是否不敢認定學甲爐渣為不法填埋廢棄物？」針對11月30日台南地檢署、環保署、台南市環保局至學甲工業區開挖，已確認8個點在地下2公尺多都發現爐碴，台南環保局卻仍不認定違法，時代力量立委陳椒華7日質疑，是否受到高層壓力在護航不法？環保署回應，爐碴作為基底要有隔離層，應由環保局和工業局一起認定。

熱門新聞

萬華青山宮遶境最後一哩路火警 爐主淚崩：別再放鞭炮了！

青山宮遶境擾民 林昶佐被嗆：2024送你回去當歌手！

陽明山擎天崗水牛6死集體暴斃？ 陽管處：已送化驗

設計圖曝光！南投天空之星景觀塔2022年6月完工

有感遶境吵雜又易引火災 網齊讚行天宮是宮廟界清流

竹縣家長注意！ 總量管制國中小新生入學新規定今公告

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。