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台塑回收二手玩具環島作公益 首站到雲林教老人修玩具

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
台塑二手玩具車出發，首站開抵雲林麥寮的紅十字會雲林分會，捐贈玩具並帶動長輩學習如何拆解修理二手玩具，多動腦有益身心。記者蔡維斌／攝影
台塑二手玩具車出發，首站開抵雲林麥寮的紅十字會雲林分會，捐贈玩具並帶動長輩學習如何拆解修理二手玩具，多動腦有益身心。記者蔡維斌／攝影

進入濃濃耶誕味的12月，在這最適合送禮的月份裡，台塑企業Formosa玩具基地別出心裁，推出《玩具環島，讓愛圍繞》，透過行動玩具車串聯全台六個台塑廠區一起送愛心，今天首站來到雲林，志工將回收的二手玩具，發送給雲林社福團體，讓二手玩具的愛圍繞全台，歡樂相傳。

「哇！這台車好特別！」滿載二手玩具的台塑Formosa玩具基地行動玩具車，今天從彰化出發展開環島送愛心，首站來到雲林沿海的麥寮和東勢，將二手玩具捐給紅十字會雲林分會的東勢鄉不老堂日照中心，為長輩帶來獨特的玩具，希望陪伴長輩並帶給他們快樂。

行動玩具車除了捐贈玩具送愛心，並由社服志工帶領台塑各部門志工，一起陪伴長輩進行拆解玩具、團康、桌遊等遊戲，從中獲取樂趣及成就感，也讓長輩學著動動腦，讓自己手腳更靈巧。

雲林首站結束後，行動玩具車將往南到嘉義廠、高雄昆仲公園、宜蘭廠、台北總部及桃園廠，最後一站再回到彰化廠，所到之處將邀請當地小朋友共同互動遊戲，共同參與，並響應玩具回收再利用，建立推己及人理念，讓愛延續。

台塑身為塑膠產業龍頭，帶頭進行塑膠類玩具回收，別具意義，目前已在全台各廠區設置回收箱，同時也在彰化及台中的台亞加油站設置回收箱，鼓勵民眾將家中不要玩的玩具，送到回收箱，讓玩具傳遞給需要的小朋友，藉以擴大宣導塑膠製品回收及處理的觀念，寓教於樂。

想要參觀或是捐玩具，可到台化彰化廠福利大樓Formosa玩具基地，開放時間每周二至周日，更多資訊請參考玩具基地FB粉絲頁。

台塑二手玩具車出發，首站開抵雲林東勢鄉的紅十字會雲林分會，捐贈玩具並帶動長輩學習如何拆解修理二手玩具，多動腦有益身心。記者蔡維斌／攝影
台塑二手玩具車出發，首站開抵雲林東勢鄉的紅十字會雲林分會，捐贈玩具並帶動長輩學習如何拆解修理二手玩具，多動腦有益身心。記者蔡維斌／攝影
台塑二手玩具車出發，首站開抵雲林東勢鄉的紅十字會雲林分會，捐贈玩具並帶動長輩學習如何拆解修理二手玩具，多動腦有益身心。記者蔡維斌／攝影
台塑二手玩具車出發，首站開抵雲林東勢鄉的紅十字會雲林分會，捐贈玩具並帶動長輩學習如何拆解修理二手玩具，多動腦有益身心。記者蔡維斌／攝影
台塑二手玩具車出發，首站開抵雲林東勢鄉的紅十字會雲林分會，捐贈玩具並帶動長輩學習如何拆解修理二手玩具，多動腦有益身心。記者蔡維斌／攝影
台塑二手玩具車出發，首站開抵雲林東勢鄉的紅十字會雲林分會，捐贈玩具並帶動長輩學習如何拆解修理二手玩具，多動腦有益身心。記者蔡維斌／攝影

愛心 環島 台塑

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