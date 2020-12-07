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銀合歡破壞生態煞風景 5河局將整治讓它真「合歡」

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
北港網紅名橋女兒橋堤防遊客多，但靠近河床有大量銀合歡樹阻擋視野並危害生態，河川局與專家研究後將增植合適樹種，維護河川生態，展現河川之美。記者蔡維斌／攝影
北港網紅名橋女兒橋堤防遊客多，但靠近河床有大量銀合歡樹阻擋視野並危害生態，河川局與專家研究後將增植合適樹種，維護河川生態，展現河川之美。記者蔡維斌／攝影

積極施工中的雲林縣北港鎮「城鎮之心」計畫，即將完工，卻發現河床區大量野生的「銀合歡」樹已成林，掩蓋了整個河床區，擋住河川美麗視野，更破壞原生植物生態，同時也可能影響河川洪汛，由於銀合歡樹在各地河川數量不少，立委蘇治芬今天會同河川局和生態專家踏勘，尋求解決對策。

營建署推動「城鎮之心」計畫即將完工，串連網紅名橋的北港女兒橋高灘地至運動公園，成為雲林最美麗的堤防公園，工程即將完工，北港鎮民卻發現床區被大量外來的銀合歡樹入侵，阻擋賞溪視野，使美麗大打折扣，建議修整河床景觀。

立委蘇治芬今天下午邀第五河川局長張庭華，及荒野保護協會雲林分會生態專家古國順踏勘，雲林縣議員蔡岳儒與前北港鎮長張勝智等人也到場關切，古國順指出，銀合歡屬外來樹種，具排他性，其根系容易危害生態，但銀合歡也具抓土性有水土保持功能，不建議全面砍除，以修剪透空視野即可。

古國順表示，為避免銀合歡影響河川與生態之美，建議引進南美假櫻桃、烏桕等樹種，以能吸引鳥蟲群居，營造長遠的河川生態。

張勝智說，繼今年初完成北港牛墟到女兒橋之間的魅力河川工程之後，馬上再展「開城鎮之心」，延伸女兒橋到北港運動公園，包括道路和堤防美化整建，使整條長達約四公里多的堤防形成雲林最大的堤岸公園，目前進入完工階段。

張勝智說，未來牛墟、女兒橋、和運動公園，串成帶狀的河堤公園，所有工程幾乎都採自然工法施工，花木扶疏，綠茵祕境，宛如北港市中心的後花園，尤其搭配榮獲國際建築獎的天空之橋和女兒橋，已成為雲林當紅的打卡熱點，假日遊客逐增。

蘇治芬進一步說，北港溪是孕育笨港文化之母，漫步堤防，寬闊視野要能呈現整體美感，溪流一旦被高樹阻隔，少了溪景失了味道，請河川局協助改善。

五河局長張庭華說，銀合歡數量大，將在河彎處進行修剪，並補植合適樹種，尤其北港百年鐵橋週邊將整修，讓老橋完整重現，找回北港記憶，營造北港溪永續生態。

北港網紅名橋女兒橋堤防遊客多，但靠近河床有大量銀合歡樹阻擋視野並危害生態，河川局與專家研究後將增植合適樹種，維護河川生態，展現河川之美。記者蔡維斌／攝影
北港網紅名橋女兒橋堤防遊客多，但靠近河床有大量銀合歡樹阻擋視野並危害生態，河川局與專家研究後將增植合適樹種，維護河川生態，展現河川之美。記者蔡維斌／攝影
北港網紅名橋女兒橋堤防遊客多，但靠近河床有大量銀合歡樹阻擋視野並危害生態，河川局與專家研究後將增植合適樹種，維護河川生態，展現河川之美。記者蔡維斌／攝影
北港網紅名橋女兒橋堤防遊客多，但靠近河床有大量銀合歡樹阻擋視野並危害生態，河川局與專家研究後將增植合適樹種，維護河川生態，展現河川之美。記者蔡維斌／攝影
北港網紅名橋女兒橋堤防遊客多，但靠近河床有大量銀合歡樹阻擋視野並危害生態，河川局與專家研究後將增植合適樹種，維護河川生態，展現河川之美。記者蔡維斌／攝影
北港網紅名橋女兒橋堤防遊客多，但靠近河床有大量銀合歡樹阻擋視野並危害生態，河川局與專家研究後將增植合適樹種，維護河川生態，展現河川之美。記者蔡維斌／攝影
北港溪城鎮之心計畫將完工，發現靠近河床有大量銀合歡樹阻擋視野並危害生態，河川局與專家研究後決定修剪並增植合適樹種，以維護河川生態。記者蔡維斌／攝影
北港溪城鎮之心計畫將完工，發現靠近河床有大量銀合歡樹阻擋視野並危害生態，河川局與專家研究後決定修剪並增植合適樹種，以維護河川生態。記者蔡維斌／攝影

北港 蘇治芬

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