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雲林良品進軍國際食品展 百件優質農產搶攻國際市場

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善（左一）、縣農會總幹事簡明欽（左二）等人展示莿桐鄉農會著名的豆皮產品「豆豆鮮生」，也是每年展場的熱銷品之一。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左一）、縣農會總幹事簡明欽（左二）等人展示莿桐鄉農會著名的豆皮產品「豆豆鮮生」，也是每年展場的熱銷品之一。記者陳苡葳／攝影

台北國際食品展將在12月17日至20日在台北南港展覽館舉行，雲林縣政府今年打出「雲林良品，必屬精品」口號，與23家廠商攜手呈現上百件豐富多元農特產品，縣長張麗善歡迎國內外買家及民眾至展場參觀選購，她指出，往年縣內廠商在短短4天展期業績都開破上億元訂單，期待今年能再開一波紅盤。

張麗善表示，今年展出產品包括古坑特級咖啡、蜂蜜禮盒、玉米脆皮雪糕、黑豆蛋捲、米鳳梨酥、煙燻茶鵝禮盒、鱻采烏魚子、濁水米醬禮盒、黑金花生醬、日曬蔬果麵、咖啡香甜酒等，皆為雲林良品熱門之選。

農業處表示，台北國際食品展屬於B2B專業展，前3天以專業買家及同業為主，最後1天則開放一般民眾參觀，往年雲林良品館獲得不少國內外企業青睞，訂單都能衝破1億元，期望今年能再創佳績。

雲林知名順成油廠出產的油品屢獲大小獎項肯定，今年也將北上參展展售。記者陳苡葳／攝影
雲林知名順成油廠出產的油品屢獲大小獎項肯定，今年也將北上參展展售。記者陳苡葳／攝影

咖啡 張麗善 鳳梨酥

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