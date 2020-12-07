雲林良品進軍國際食品展 百件優質農產搶攻國際市場

「是否不敢認定學甲爐渣為不法填埋廢棄物？」針對11月30日台南地檢署、環保署、台南市環保局至學甲工業區開挖，已確認8個點在地下2公尺多都發現爐碴，台南環保局卻仍不認定違法，時代力量立委陳椒華7日質疑，是否受到高層壓力在護航不法？環保署回應，爐碴作為基底要有隔離層，應由環保局和工業局一起認定。

2020-12-07 17:27