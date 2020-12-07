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雲林良品進軍國際食品展 百件優質農產搶攻國際市場
台北國際食品展將在12月17日至20日在台北南港展覽館舉行，雲林縣政府今年打出「雲林良品，必屬精品」口號，與23家廠商攜手呈現上百件豐富多元農特產品，縣長張麗善歡迎國內外買家及民眾至展場參觀選購，她指出，往年縣內廠商在短短4天展期業績都開破上億元訂單，期待今年能再開一波紅盤。
張麗善表示，今年展出產品包括古坑特級咖啡、蜂蜜禮盒、玉米脆皮雪糕、黑豆蛋捲、米鳳梨酥、煙燻茶鵝禮盒、鱻采烏魚子、濁水米醬禮盒、黑金花生醬、日曬蔬果麵、咖啡香甜酒等，皆為雲林良品熱門之選。
農業處表示，台北國際食品展屬於B2B專業展，前3天以專業買家及同業為主，最後1天則開放一般民眾參觀，往年雲林良品館獲得不少國內外企業青睞，訂單都能衝破1億元，期望今年能再創佳績。
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