這次有林宥嘉 台南耶誕跨年演唱會公布第二波名單

台南市政府今年將舉辦5場次的耶誕與跨年音樂演唱會，繼日前公布大咖田馥甄將參加19日的浪漫情歌夜，今天再公布12月26日「搖滾嘻哈夜」將有迷幻王子林宥嘉、嘻哈型男瘦子E.SO、嘻哈R&B新聲代高爾宣，及搖滾團體八三夭等人氣歌手，齊聚台南市政府西側廣場開唱。

台南市長黃偉哲今天與來自荷蘭的達人秀冠軍馬丁霍肯斯（Martin Hurkens）等人，一起宣布活動第二波的卡司名單，他表示，至於跨年演唱會的陣容，暫時還要先賣關子，擇日再公布。

台南市耶誕與跨年將舉辦5場音樂會與演唱會，分別是12/18(五) 交響爵士夜@安平億載金城、12/19(六) 浪漫情歌夜@永華市政中心西側廣場、12/26(六) 搖滾嘻哈夜@永華市政中心西側廣場、12/27(日) 青春流行夜@新營體育場、12/31(四) 金曲跨年夜@永華市政中心西側廣場。

之前公布一波司卡名單，19日的浪漫情歌夜陣容堅強，除了田馥甄，還有周興哲、閻奕格、蔡昱佑、周予天、蔣卓嘉及鄭心慈等，今天再公布新一波卡司。

市府指出，18日的爵士樂無限，將與國家交響樂團合作，連續兩年來自荷蘭的達人秀冠軍馬丁霍肯斯、英國熱播電視劇「唐頓莊園」的主題曲演唱者、古典與流行跨界歌手李美潔（Mary-Jess Leaverland），還有台灣美聲歌手王若琳都將參與。

黃偉哲市長表示，今年的台南耶誕跨年演唱會系列活動，結合了流行、嘻哈、搖滾、爵士以及古典的多樣化音樂饗宴，期能滿足所有樂迷敲碗許願的心聲，也讓大家感受到市府團隊推陳出新誠意十足的節目規劃。

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