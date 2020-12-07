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這次有林宥嘉 台南耶誕跨年演唱會公布第二波名單

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天與來自荷蘭的達人秀冠軍馬丁霍肯斯一起公布第二波的耶誕跨年演唱會卡司名單。圖／市政府提供
台南市長黃偉哲今天與來自荷蘭的達人秀冠軍馬丁霍肯斯一起公布第二波的耶誕跨年演唱會卡司名單。圖／市政府提供

台南市政府今年將舉辦5場次的耶誕與跨年音樂演唱會，繼日前公布大咖田馥甄將參加19日的浪漫情歌夜，今天再公布12月26日「搖滾嘻哈夜」將有迷幻王子林宥嘉、嘻哈型男瘦子E.SO、嘻哈R&B新聲代高爾宣，及搖滾團體八三夭等人氣歌手，齊聚台南市政府西側廣場開唱。

台南市長黃偉哲今天與來自荷蘭的達人秀冠軍馬丁霍肯斯（Martin Hurkens）等人，一起宣布活動第二波的卡司名單，他表示，至於跨年演唱會的陣容，暫時還要先賣關子，擇日再公布。

台南市耶誕與跨年將舉辦5場音樂會與演唱會，分別是12/18(五) 交響爵士夜@安平億載金城、12/19(六) 浪漫情歌夜@永華市政中心西側廣場、12/26(六) 搖滾嘻哈夜@永華市政中心西側廣場、12/27(日) 青春流行夜@新營體育場、12/31(四) 金曲跨年夜@永華市政中心西側廣場。

之前公布一波司卡名單，19日的浪漫情歌夜陣容堅強，除了田馥甄，還有周興哲、閻奕格、蔡昱佑、周予天、蔣卓嘉及鄭心慈等，今天再公布新一波卡司。

市府指出，18日的爵士樂無限，將與國家交響樂團合作，連續兩年來自荷蘭的達人秀冠軍馬丁霍肯斯、英國熱播電視劇「唐頓莊園」的主題曲演唱者、古典與流行跨界歌手李美潔（Mary-Jess Leaverland），還有台灣美聲歌手王若琳都將參與。

黃偉哲市長表示，今年的台南耶誕跨年演唱會系列活動，結合了流行、嘻哈、搖滾、爵士以及古典的多樣化音樂饗宴，期能滿足所有樂迷敲碗許願的心聲，也讓大家感受到市府團隊推陳出新誠意十足的節目規劃。

2020台南耶誕跨年系列活動資訊，可上下列網站查詢：

官方網站：www.tainanyoung.com.tw

官方臉書：https://www.facebook.com/tainanyoungdec/

官方IG: @tainanyoungdec

https://instagram.com/tainanyoungdec?igshid=zm6j6cmlq1t0

台南市長黃偉哲今天與來自荷蘭的達人秀冠軍馬丁霍肯斯一起公布第二波的耶誕跨年演唱會卡司名單。圖／市政府提供
台南市長黃偉哲今天與來自荷蘭的達人秀冠軍馬丁霍肯斯一起公布第二波的耶誕跨年演唱會卡司名單。圖／市政府提供

跨年 演唱會 荷蘭

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