學甲爐碴違規深埋 立委盯環署開罰

「是否不敢認定學甲爐渣為不法填埋廢棄物？」針對11月30日台南地檢署、環保署、台南市環保局至學甲工業區開挖，已確認8個點在地下2公尺多都發現爐碴，台南環保局卻仍不認定違法，時代力量立委陳椒華7日質疑，是否受到高層壓力在護航不法？環保署回應，爐碴作為基底要有隔離層，應由環保局和工業局一起認定。

填埋爐碴汙染地下水

陳椒華委員表示，9月26日工業局已函覆台南環保局，2010年8月修法後爐碴不可作為填地材料，而一般鋪面的基底層僅約20~30公分，如果爐碴填埋2或3公尺多會汙染地下水，也違反《土壤及地下水汙染整治法》，「為何黃偉哲市府官員忽略地下水汙染，還要問工業局掩埋超過2公尺還可稱為基底層？

看守台灣協會秘書長謝和霖痛批，經濟部《事業廢棄物再利用管理辦法》自2011年2月起，即不允許電弧爐煉鋼爐碴用於工程填地，「但鋪面工程之路基為土壤者，需先以其他工程材料隔離，不得有直接接觸土壤致生與其混合改變土壤性質之再利用用途」，「這幾處爐碴地是要做工廠，明顯是基地填築行為，根本不符合鋪面用途！」

鋪面硬抝為基底配料

謝和霖表示，鋪面工程基底層厚度須考量交通荷重、材料特性（如路基土壤性質與承載能力、鋪面材料品質與承載特性）、氣候與環境等。而11月30日於學甲工業區興業段61、240地號開挖的點，爐碴深達2公尺，這樣還能叫鋪面嗎？台南環保局為何不深究這批爐碴是否包含不鏽鋼還原碴？

行政院公共工程會科長徐肇晞表示，鋪面工程基層底層需遵循規範，且性質須符合CNS15358，一般而言，道路面層加基底層小於一公尺。工業局陳良棟副組長表示，少見如此厚的「鋪面基底層」，從照片看不出是否有隔離層。

環保署廢管處黎揚輝科長表示，爐碴作為基底要有隔離層，應由環保局和工業局一起認定。

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