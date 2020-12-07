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影／水上身心障礙日照中心今開幕 提供家屬喘息機會

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
北迴身心障礙者社區式日間照顧中心提供充足空間，讓使用者能在其中，不受拘束。記者莊祖銘／攝影
北迴身心障礙者社區式日間照顧中心提供充足空間，讓使用者能在其中，不受拘束。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣社會局和嘉義基督教醫院合作，在水上鄉成立社區式身心障礙者日間照顧中心，讓身心障礙朋友在白天有安全、妥適的地方可以學習，同時也提供家中照顧者一個喘息的機會，讓照顧者可以抽離漫長沉重的照顧壓力。

水上社區日照中心今天上午在縣長翁章梁、縣議員林緗亭、楊秀琴、社會局長蕭英成、嘉義基督教醫院副院長陳煒等人見證下，正式揭牌啟用，成為嘉義縣繼太保、番路後，第三個社區型日照中心。

嘉基再耕園園長，同時也是北迴日照中心負責人李銘浚說，「北迴身心障礙者社區式日間照顧中心」兼顧教育與照顧的使命，用戶在這裡除了可以學習生活自理能力，另外還有體適能、休閒活動等有趣的活動，除了增加社交機會，更有望提升社區適應力。

李銘浚說，身心障礙者在據點內，與專業人員及其他服務使用者互動、交流，一起上課、活動、午休、接受照顧，讓照顧者能安心工作或是暫時休息；傍晚回到家中，還有時間與家人相處，藉此提升服務使用者與照顧者的生活品質。

嘉義縣社會局身心障礙福利科科長鄭美玲表示，水上鄉身心障礙者比例在嘉義縣鄉鎮中排名次高，比例最高的民雄鄉，預計在明年設立日照中心據點，希望短期內能在嘉義縣所有鄉鎮都建立日照中心據點，建構完善的社會福利照顧網。

北迴身心障礙者社區式日間照顧中心位在水上鄉農會3樓，活動空間充足，可同時容納15名服務使用者，開放時間為周一至周五8點至17點，若有相關問題，請致電05-2682690。

北迴身心障礙者社區式日間照顧中心安排繪畫課程，寓教於樂。記者莊祖銘／攝影
北迴身心障礙者社區式日間照顧中心安排繪畫課程，寓教於樂。記者莊祖銘／攝影
北迴身心障礙者社區式日間照顧中心負責人李銘浚安排課程，為周一至周五8點至17點。記者莊祖銘／攝影
北迴身心障礙者社區式日間照顧中心負責人李銘浚安排課程，為周一至周五8點至17點。記者莊祖銘／攝影

嘉義 翁章梁

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