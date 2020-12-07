北門洋香瓜節周六登場 今年缺水減產四成卻更香甜

台南市北門區洋香瓜進入產期，北門農會周六將辦理洋香瓜節，農會總幹事洪明農說，今年降雨少減產逾四成，口感更勝往年，甜度達13度以上，產量有限，消費者選購要快， 以免向隅。

北門洋香瓜近年來知名度大增，栽種面積約70公頃，集中在北門錦湖地區，瓜農以隧道式栽培紅肉的「卡蜜拉」、青肉的「香華」品種為主的網紋洋香瓜，因沿海地區土壤帶有鹽分，且農民栽培技術進步，洋香瓜甜度高、品質佳。

今年因少雨乾旱，北門洋香瓜減產超過四成，價格上揚，目前批發價均價1台斤約70元，上品價格1台斤80元以上，比往年價格貴了10元。

農會辦理洋香瓜節今年是第四年，上午舉行記者會說明，本周六在北門水晶教堂舉辦，有洋香瓜品鑑比賽、洋香瓜展售會、洋香瓜、果乾、虱目魚限量免費品嘗、洋香瓜筆袋DIY等。

記者會上，洪明農、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、北門區長張明寶、農業局農會輔導科長郭德偉、北門農會理事長吳永長、常監朱文賞、北門HARU洋香瓜品牌代言人林曉芬等人出席，