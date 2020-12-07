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爺奶的青春少年心 綠色照顧學習十八般武藝

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
莿桐鄉農會綠照站阿嬤今天在現場展示習得的草戒指編織技藝。記者陳苡葳／攝影
莿桐鄉農會綠照站阿嬤今天在現場展示習得的草戒指編織技藝。記者陳苡葳／攝影

「一放雞、二放鴨、三分開、四相疊…。」細漢時的民俗童玩丟沙包，令人回味無窮，莿桐鄉農會今天充滿長輩嘻笑聲，「阮來這金架足歡喜！」70歲廖奶奶開心地說，農會的「綠色照顧」讓爺奶擁有樂齡生活，實踐活到老、學到老精神，展現青春少年心。

「以前專心相夫教子，現在活出自我，心情金快活！」林奶奶說，農村女性都以家庭為重，接觸樂齡學習後，才發現老年生活「可以過得如此有趣。」劉奶奶說，農會綠色照顧與一般老人會館不同之處在於活動多元性，「最重要的是能交到志同道合的朋友！」

農委會輔導處長陳俊言說，面臨農村高齡化，全國農漁會綠色照顧今年正式辦理，莿桐農會是今年全國31家綠色照顧站其中一家，課程結合與長者有密切關聯的農業物產、在地食材、文化傳承和綠色景觀，如香蕉葉戒指、竹編藝術、兒時童玩沙包遊戲，讓長者動手動腦、不間斷學習，明年將持續辦理，帶更多長者走出家門。

「7加9多少？！」考驗機智反應的「打蒜盤」，令上場的阿嬤感到好緊張；矗立在現場的「烏龍蕉耶誕樹」今天也亮燈了，阿嬤也在現場手編草戒指、古早童玩、桌上陀螺大廝殺，連剪頭髮的技能都難不倒這幫爺奶。

總幹事張鈺萱說，面對農友老年化趨勢，莿桐農會2015年開始將家政班導入長照，推動高齡照顧，學員從婦女擴展至銀髮族，推展成效受中央肯定，去年獲選為全台10大綠色照顧農會，今年農糧署推動綠色照顧計畫，莿桐農會也是雲林縣示範農會之一。

張鈺萱表示，綠色照顧課程原計畫招生20位長者，由於大受阿公阿嬤歡迎，今年破例招生40位，每周3天進行「綠療癒」、「綠照顧」、「綠飲食」等動靜態課程，農會教室總是充滿笑聲，許多長輩來到這裡，都回饋心得「日子過得很有意義」。

考驗機智反應的「打蒜盤」，令上場的阿嬤感到好緊張！記者陳苡葳／攝影
考驗機智反應的「打蒜盤」，令上場的阿嬤感到好緊張！記者陳苡葳／攝影

農會 阿嬤

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