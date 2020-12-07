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嘉市議會針對保留發言權爭論 資深議員不滿離席

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市議會今天進行二、三讀會。記者李承穎／翻攝
嘉義市議會今天進行二、三讀會。記者李承穎／翻攝

嘉義市議會今天上午進行二、三讀會，針對台灣設計展相關經費，雖然日前聯審通過，但有7名議員保留發言權，市議員張榮藏認為，既然同意預算的就不該發言，否則會讓嘉義市議會被笑掉大牙，議長莊豐安認為應該要尊重大家保留發言權利，仍讓同意的議員發言。雙方意見分歧，張榮藏不滿離去。

市府文化局編列台灣設計展共5千萬元預算全數通過後，衛生局，環保局及交通處又編1千餘萬元與設計展相關經費，市議會日前審查此筆預算時，有些議員認為文化局的預算已一毛不刪，不該再追加，主張全數刪除，最後在各黨團協商下，刪減380萬元，但7名議員保留發言權迄今。

張榮藏首先發言說，極少數議員不同意此預算，才能保留大會發言權，主要發言的意思是他不背書，要讓選民了解他反對，很多人既然已支持，就不該再發言，若還是讓大家都發言，會讓嘉義市議會被笑掉大牙。

當保留發言權的議員傅大偉要發言時，遭張榮藏激動阻攔說「同意的不能再講啦，會被人笑死了，他同意就是不能講」。

莊豐安仍耐著性子說，會找議員來開會討論發言權問題，但當時他們本來就保留發言權，就要尊重，不是一、二個人說的算，雖然大家尊重你是資深議員，讓人家發言沒關係。張榮藏見意見沒被採納，當場離去大會，並持續不滿地說「同意的還要發言什麼？」

傅大偉說，他是支持全數通過，有些人全數要刪，所以才有協商過程，折衷才過6.5成，達到一個共識，其實反對的人不滿意，但贊成的人也不盡滿意，想要表達的是各有立場。

議員戴寧說，7名議員保留發言權，代表大家沒有達成很大的共識，這次台灣設計展審查預算很弔詭，議會同意一毛不刪，沒有逐條審查5千萬元預算，就不該再追加其它局處預算，「否則對嘉義市議會逐條審查的歷史是很大羞辱」。

議員蔡文旭說，雖然尊重議會通過預算，但保留發言權是我們的權利，任何人不該剝奪，嘉義市財政仰賴中央，各項都要樽節支出，屏東、新竹雖然設計展經費編列很高，但他們總預算是嘉市好幾倍，既然已包裹通過5千萬元預算，就不該再追加。

嘉義市議員張榮藏認為，同意的不該再發言。記者李承穎／翻攝
嘉義市議員張榮藏認為，同意的不該再發言。記者李承穎／翻攝
嘉義市議長莊豐安認為，要尊重大家保留發言權權利。記者李承穎／翻攝
嘉義市議長莊豐安認為，要尊重大家保留發言權權利。記者李承穎／翻攝

嘉義 文化局

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