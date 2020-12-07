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流標20多次延宕 台南仁德文賢路、文賢橋改建終於動土

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南仁德文賢橋設計示意圖。記者周宗禎／攝影
台南仁德文賢橋設計示意圖。記者周宗禎／攝影

台南市府向營建署爭取到生活圈道路系統經費6億元，進行仁德區文賢路拓寬工程及三爺溪排水文賢橋改建工程，因缺工等因素工程發包20多次流標、延宕多時；今天終於開工動土，市長黃偉哲祈求工程平安順利、如期完工，並表示未來文賢橋改建後將改善文賢橋樑底高程嚴重不足問題，提高三爺溪防洪能力，同時文賢路並同拓寬後，可整合台南生活圈道路區域網，改善台南都會公園與保安車站區域交通需求及觀光發展。

市長黃偉哲說，有些民眾不知道為什麼一定要做這個工程，因為這個地方是連接保安車站跟奇美博物館，是整體仁德地區的交通孔道。目前路寬難以應付龐大的交通量，不管是仁德區跟東區的連結，或是歸仁、高鐵沙崙站區的連結，我們很希望趕快把這個工程做好。

黃偉哲說，這工程發包因為缺工一直不順利，可能創下台灣工程史上紀錄，連續發包20幾次，都沒有標出去。非常感謝營建署跟水利署六河局的幫忙，感謝市府工務局跟水利局的工程團隊能夠在最短的時間推動，因為缺水少下雨，要爭取今年這個時間趕快把工程進度超前，

因為工程的發包已經延宕一年多了，如果能夠按照預計的270內就完工，那真是功德無量，希望交通黑暗期越短越好，那工程施作期越短越好，但是工程品質不能打折

台南市仁德區文賢路台1線至保安路拓寬工程全長約1890公尺，原12公尺道路拓寬為15公尺，投入總經費約5億9275萬元，其中用地費2億3472萬，工程費3億5803萬分2階段辦理。

目前文賢路先施工由台86線橋下至保安路路段，連同含文賢橋改建先施工，道路長約500公尺，寬度15公尺，雙向各佈設一混合車道並增設人行道，預計111年6月底前完工。另台1線至台86線路段，道路長約1390公尺，也在規畫設計。

橫越仁德區三爺溪的文賢橋，現況依經濟部水利署「三爺溪排水及西機場排水治理計畫」認定梁底較低，防洪能力不足，急需改建，因此配合道路拓寬工程一併改建，設計橋長約57公尺、寬15公尺，橋樑型式為單柱式斜張鋼樑景觀橋含兩端引道橋樑提高及既有道路拓寬工程。

文賢路拓寬後，將整合台南生活圈道路，建立區域性道路網，改善都會區交通需求及觀光發展，同時文賢橋橋樑新造型，可提供遊客不論從台1線或保安車站前往奇美博物館通行時觀賞之景觀橋，亦將成為在地特色的打卡地標。

承攬廠商新舜營造董事長張昭鎭，今天動土前捐贈在地嘉南藥理大學、文賢國中、文賢國小共45萬元清寒優秀學子獎學金及安全宣導基金，同時捐贈10萬元的防疫、防汛宣導品予鄰里活動中心統籌運用。

流標20多次延宕，台南仁德文賢路、文賢橋改建終於動土。</p><!--9--><p> 記者周宗禎／攝影
流標20多次延宕，台南仁德文賢路、文賢橋改建終於動土。

記者周宗禎／攝影

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流標20多次延宕，台南仁德文賢路、文賢橋改建終於動土。

記者周宗禎／攝影

台南仁德文賢路、文賢橋改建，市長黃偉哲（左四）主持動土。</p><!--15--><p> 記者周宗禎／攝影
台南仁德文賢路、文賢橋改建，市長黃偉哲（左四）主持動土。

記者周宗禎／攝影

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流標20多次延宕，台南仁德文賢路、文賢橋改建終於動土。

記者周宗禎／攝影

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流標20多次延宕，台南仁德文賢路、文賢橋改建終於動土。

記者周宗禎／攝影

台南仁德文賢路、文賢橋改建，市長黃偉哲（左四）主持動土。</p><!--24--><p> 記者周宗禎／攝影
台南仁德文賢路、文賢橋改建，市長黃偉哲（左四）主持動土。

記者周宗禎／攝影

奇美博物館 黃偉哲

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