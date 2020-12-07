治水兼改善交通 台南仁德文賢橋改建動土
台南市政府向內政部營建署爭取生活圈道路經費拓寬仁德區文賢路與改建文賢橋，工程今天動土。完工後可望提高三爺溪防洪能力，並改善保安火車站至台南都會公園間的交通需求。
台南市政府工務局上午舉辦文賢路拓寬及三爺溪排水文賢橋改建工程動土典禮，主持的台南市長黃偉哲表示，三爺溪文賢橋有橋梁底高度嚴重不足問題，改建後可有效提高三爺溪防洪能力，文賢路同時拓寬後，可改善台鐵保安車站與台南都會公園間的交通需求，有助觀光發展。
黃偉哲表示，新文賢橋為單柱式斜張鋼梁景觀橋，從台1線或保安車站前往奇美博物館的路上都可清楚觀賞，將會成為有在地特色的打卡地標。
工務局長蘇金安表示，文賢路拓寬工程（台1線至保安路間）全長約1890公尺，將分2階段辦理。第1階段先施作台86線橋下至保安路段（含文賢橋改建），道路長約500公尺，原12公尺寬道路拓寬為15公尺，雙向各設一混合車道並增設人行道，預計民國111年6月底前完工。
蘇金安指出，台1線至台86線橋下路段全長約1390公尺，目前正加緊規劃設計中，未來整合台南生活圈道路，可使區域性路網更完善。
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