異國美食出頭天 雲林新住民嘉年華分享家鄉特色
「異國美食也能出頭天！」雲林縣社會關懷協會連續14年為新住民家庭舉辦家鄉特色嘉年華，今天在文化觀光處廣場盛大舉行，有77種越南、印尼、中國大陸、柬埔寨等異國及台灣道地美食齊聚，讓新住民可口家鄉味傳遍雲林人的胃。
理事長黃智偉表示，今年大家生活雖受疫情影響，但仍有來自中國大陸、越南、印尼、泰國、柬埔寨、菲律賓等6國365個新住民家庭，共1017位新住民及眷屬共襄盛舉這場異國盛會。
「煮那麼難吃的菜、還有整桌都是生菜！這能吃嗎？」曾受到不少質疑的聲音，越南籍新住民阮氏水雪分享，自己為此努力考取中餐美食證照，也積極參加異國美食比賽，到學校、社區進行多元文化美食教學，讓大家認識異國美食，細細品味箇中滋味。
來自山東的許婧來台10多年，仍不忘家鄉零食滋味，每年都會揪好姐妹團購紅棗核桃，一解思鄉情愁，今年受疫情影響，海關檢驗嚴格，能採買的數量有限，但她今天仍帶到嘉年華會與民眾分享，一上架即熱賣。
總幹事賴惠華說，新住民雖然隻身來台，但這兒的人情味可以讓每個人感受濃濃家鄉味，還能和其他國家新住民朋友交流、結交新朋友，「雲林會讓您感到不孤單！」
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