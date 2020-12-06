快訊

印尼境外移入病例首度超越美國 在台治療費用恐破億

屋漏偏逢連夜雨！ 台鐵區間車傍晚在花蓮撞到一頭牛

異國美食出頭天 雲林新住民嘉年華分享家鄉特色

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
柬埔寨特色美食鹹粽內餡為綠豆、糯米及豬肉。記者陳苡葳／攝影
柬埔寨特色美食鹹粽內餡為綠豆、糯米及豬肉。記者陳苡葳／攝影

「異國美食也能出頭天！」雲林縣社會關懷協會連續14年為新住民家庭舉辦家鄉特色嘉年華，今天在文化觀光處廣場盛大舉行，有77種越南、印尼、中國大陸、柬埔寨等異國及台灣道地美食齊聚，讓新住民可口家鄉味傳遍雲林人的胃。

理事長黃智偉表示，今年大家生活雖受疫情影響，但仍有來自中國大陸、越南、印尼、泰國、柬埔寨、菲律賓等6國365個新住民家庭，共1017位新住民及眷屬共襄盛舉這場異國盛會。

「煮那麼難吃的菜、還有整桌都是生菜！這能吃嗎？」曾受到不少質疑的聲音，越南籍新住民阮氏水雪分享，自己為此努力考取中餐美食證照，也積極參加異國美食比賽，到學校、社區進行多元文化美食教學，讓大家認識異國美食，細細品味箇中滋味。

來自山東的許婧來台10多年，仍不忘家鄉零食滋味，每年都會揪好姐妹團購紅棗核桃，一解思鄉情愁，今年受疫情影響，海關檢驗嚴格，能採買的數量有限，但她今天仍帶到嘉年華會與民眾分享，一上架即熱賣。

總幹事賴惠華說，新住民雖然隻身來台，但這兒的人情味可以讓每個人感受濃濃家鄉味，還能和其他國家新住民朋友交流、結交新朋友，「雲林會讓您感到不孤單！」

雲林縣社會關懷協會連續14年為新住民家庭舉辦家鄉特色嘉年華。記者陳苡葳／攝影
雲林縣社會關懷協會連續14年為新住民家庭舉辦家鄉特色嘉年華。記者陳苡葳／攝影
今天有來自中國大陸、越南、印尼、泰國、柬埔寨、菲律賓等6國365個新住民家庭，共1017位新住民及眷屬共襄盛舉這場異國盛會。記者陳苡葳／攝影
今天有來自中國大陸、越南、印尼、泰國、柬埔寨、菲律賓等6國365個新住民家庭，共1017位新住民及眷屬共襄盛舉這場異國盛會。記者陳苡葳／攝影
來自山東的許婧今天帶來家鄉零食，一上架即熱賣。記者陳苡葳／攝影
來自山東的許婧今天帶來家鄉零食，一上架即熱賣。記者陳苡葳／攝影
雲林縣新住民家鄉特色嘉年華會異國美食琳瑯滿目。記者陳苡葳／攝影
雲林縣新住民家鄉特色嘉年華會異國美食琳瑯滿目。記者陳苡葳／攝影

新住民

延伸閱讀

高雄市新住民會館今揭牌 陳其邁：未來一區一據點

相關新聞

印度人愛台灣 推穆斯林文化牽繫雲林台西丁氏情緣

印度人慕哈德來台20多年，與台籍妻子結婚，放棄印度籍轉入我國籍，在台推動穆斯林文化，據傳雲林縣台西鄉丁姓大族是穆斯林後裔...

南部6縣市肉燥飯PK大賽 最好吃的是這一家

南部的肉燥飯聞名全台，哪一家是最好吃的？台南市政府今天邀請鄰近縣市的肉燥飯業者，與台南業者共計28家，一起舉辦PK賽，爭...

影／南部6縣市肉燥飯PK今登場 現場香氣讓人受不了

南部的肉燥飯聞名全台，哪一家是最好吃的？台南市政府今天邀請鄰近縣市的肉燥飯業者，與台南業者共計28家，一起舉辦PK賽，爭...

造福東山深山居民 何明德行善團行莊橋通車

由何明德行善團興建的台南市東山區行莊橋，歷經1個月施工，今天上午舉行謝土通車典禮，近百名山區居民以辦喜事心情，開心迎接這...

鐵漢故事／特搜隊廖振順 獲鳳凰楷模獎

台南市消防局大橋特搜分隊員廖振順，從事消防救災工作近20年來，奮勇救災，不顧自身危險，搶救他人脫險無計其數。2016年台...

亮麗橘世代／氣球達人林秀姿 樂在散播歡笑

嘉義市政府昨在市府舉辦「橘世代銀采飛揚」成果發表，展現「銀髮人才資源中心」、「大齡自我挑戰圓夢」計畫成效；獲頒「銀采達人...

嘉縣過溝國中50年 首屆校友回饋

副總統賴清德昨天參加嘉義縣布袋鎮過溝國中50周年校慶，與縣長翁章梁等來賓參加校友張永義、張鴻熙兄弟紀念父母，捐贈母校「錦...

林百貨89歲生日 摩登遊行

日治時期興建的「林百貨」在1932年12月5日開幕，當時為台南第一高樓，俗稱「五層樓仔」，也是當年全台唯一擁有電梯的百貨...

台大虎尾分院擴建 政院允3年完成

行政院長蘇貞昌昨拍板定案，斥資15億元在台大虎尾分院建造第一座國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心，另再以66億元建造地下3...

各縣市搶建影視園區 文化界：要軟體配合

不少縣市一窩蜂蓋影視園區構想，導演魏德聖曾想在台南天馬電台29公頃舊址做片廠，因場地小改到後壁烏樹林建「台灣三部曲」場景...

「我帶著你走」女伴視障父 走3公里路回家

嘉義市城隍廟慈善會昨頒發第7屆「清寒孝親獎楷模助學金」，表彰51名不畏逆境的孝親楷模。民生國中學生陳婕瑜長年引領視障父親...

雲林別開生面的雜糧野餐會 千人吃出雜糧的營養與浪漫

近日難得風和日麗，雲林縣斗六市環保運動公園一場生動有趣的『糧辰即食糧心好FOOD』食農教育野餐登場，上千人齊聚大草原，透...

熱門新聞

南投埔里清醮吃素7日 深夜開葷「賣肉的」全被包圍

中央公園開幕送文心蘭 盧秀燕邀胡志強、林佳龍一起來

感動！3位台中市長為中央公園開幕 互相扶持一棒接一棒

彰化青年住宅明年登記抽籤 設計格局由民眾票選

蘭嶼生活物資告急！4千居民面臨斷炊 縣府今托海巡緊急運補

苗栗縣北橫公路速限2版本惹議 縣府允研議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。