印度人愛台灣 推穆斯林文化牽繫雲林台西丁氏情緣

印度人慕哈德來台20多年，與台籍妻子結婚，放棄印度籍轉入我國籍，在台推動穆斯林文化，據傳雲林縣台西鄉丁姓大族是穆斯林後裔，經多次拜訪，慕哈德和哈迪伊斯蘭文教中心成員今起至台西海口故事屋辦伊斯蘭特展至明年2月底，歡迎觀眾一起揭開「阿拉丁」神秘面紗。

「伊斯蘭教不只是信仰而已，而是一股精神力量」慕哈德說，穆斯林沒有國籍限制，因此有許多穆斯林遍佈全球，包括台灣就有其後裔，經多年研究與探查，慕哈德因緣際會發現台西鄉有一丁氏大族，加上台西故事屋長丁仁桐多次往返兩岸考據，這段不解之緣就此展開。

丁仁桐說，據丁氏族譜記載，台西丁氏祖先來自中東，並信奉伊斯蘭教，為穆斯林後裔，姓氏從「瞻思丁」改為「丁」，元末遷居晉江陳埭鎮，歷經700多年發展成丁姓大族，被稱為「陳埭萬人丁」。

丁仁桐指出，祖先丁蘇在16世紀清乾隆年間度海來台，落腳雲林台西，此地也是丁氏在台最大群聚地，全鄉3萬多人口中，有超過一半的人姓氏丁，也因此「台西丁一半」的趣稱廣為人知。

丁仁桐表示，隨著丁氏後裔與漢人通婚，加上清朝廷延續明朝「興佛道政策」，原伊斯蘭信仰無法完整保持，時間推移後因而漢化；希望藉由特展，讓丁姓後代子孫了解祖先背景。