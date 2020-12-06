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南部6縣市肉燥飯PK大賽 最好吃的是這一家

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
2020台南肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽今天在台南新光三越新天地登場，圖為評審在品評眾多的肉燥飯。圖／觀旅局提供
2020台南肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽今天在台南新光三越新天地登場，圖為評審在品評眾多的肉燥飯。圖／觀旅局提供

南部的肉燥飯聞名全台，哪一家是最好吃的？台南市政府今天邀請鄰近縣市的肉燥飯業者，與台南業者共計28家，一起舉辦PK賽，爭取南部最好吃肉燥飯的頭銜，各家業者都卯足勁端出香噴噴的料理，也吸引許多民眾。

比賽結果傍晚出爐，由評審選出的最佳口味獎是台南的洪昌麻辣火鍋及嘉義縣的台灣阿美魯肉飯；民眾票選出的最佳人氣獎是高雄的北海魚丸店、台南的深緣及水與陽光燒肉飯，民眾票選最佳美味獎是台南的華品食品廠、櫻桃和風洋食與嘉義市的台灣魯肉飯。

主辦的觀光旅遊局表示，有別於11月台南市舉辦肉燥飯競賽是現場免費試吃，這一次則是讓消費者自行購買品嘗，因此賣相相當重要，民眾可以先就外觀投票後，結果就是人氣獎，換取50元折價券，再購買品嘗，之後再投一次票，是最佳美味獎，同時並聘請美食專家學者，選出其他的獎項，基本上參賽都有獎項。

其他的獎項分別是最佳香氣獎─台南的肉燥天王、大目降古厝小卷米粉、町昌肉燥飯；最佳嚼勁獎是台南的育樂街137肉燥飯、下營田媽媽鵝香園與嘉義縣的朴子傳統肉燥飯；最佳特色獎─台南市的超人爸廚房、屏東的繁華麵；最佳優質獎─台南市的台南長榮酒店與雲林的醬味堂；最佳風味獎─台南市的柳營廚房洋食堂與無名肉燥飯、屏東的平埔黑豬食堂；最佳廚藝獎─台南的台南大飯店、高雄的柏弘肉燥飯、雲林的回鄉食堂；最佳活力獎─台南的八田語一3D彩繪餐廳、唐云美食坊金咖啡、相思鍋燒肉燥。

台南市觀光旅遊局今天在新光三越台南新天地廣場，舉辦「2020台南肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽」，除了上個月底台南舉辦肉燥飯競賽勝出的19家業者，還有高雄肉燥飯競賽勝出業者外，雲林、嘉義縣市、高雄與屏東都派業者參與，中午就在現場開吃，每一個攤位都有各家拿手的肉燥料理。

市長黃偉哲也到場，並到每一個攤位前致意，他表示，現場採用的都是國產米與國產豬，不僅好吃還要吃的安心，歡迎市民與觀光客都可以加以品嘗比較，業者間也可以以肉燥會友，相互砌磋，看看彼此的口味有何不同。其他縣市政府也都派員出席。

現場每一個攤位都傳出陣陣的肉燥香味，有民眾一口氣連吃三碗，直呼過癮，也有一家老小大家都買不同口味，分享品嘗，直說是南部難得一見的肉燥盛會。

2020台南肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽今天在台南新光三越新天地登場，民眾可以一次品嚐各家口味。記者修瑞瑩／攝影
2020台南肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽今天在台南新光三越新天地登場，民眾可以一次品嚐各家口味。記者修瑞瑩／攝影

2020台南肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽今天在台南新光三越新天地登場，吸引許多人噴香而來。記者修瑞瑩／攝影
2020台南肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽今天在台南新光三越新天地登場，吸引許多人噴香而來。記者修瑞瑩／攝影

2020台南肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽今天在台南新光三越新天地登場，市長黃偉哲也到場品嘗。記者修瑞瑩／攝影
2020台南肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽今天在台南新光三越新天地登場，市長黃偉哲也到場品嘗。記者修瑞瑩／攝影

2020台南肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽今天在台南新光三越新天地登場，各家業者都端出香噴噴的肉燥。記者修瑞瑩／攝影
2020台南肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽今天在台南新光三越新天地登場，各家業者都端出香噴噴的肉燥。記者修瑞瑩／攝影

2020台南肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽今天在台南新光三越新天地登場，各家業者都端出香噴噴的肉燥。記者修瑞瑩／攝影
2020台南肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽今天在台南新光三越新天地登場，各家業者都端出香噴噴的肉燥。記者修瑞瑩／攝影

黃偉哲

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