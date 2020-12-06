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台南安南暨澎湖扶輪社送愛 捐台南高工30萬元獎學金

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南安南扶輪社與澎湖扶輪社聯手送愛，今下午捐助國立台南高工清寒學子30萬元獎學金。圖／民進黨台南市黨部提供
台南安南扶輪社與澎湖扶輪社聯手送愛，今下午捐助國立台南高工清寒學子30萬元獎學金。圖／民進黨台南市黨部提供

台南安南扶輪社與澎湖扶輪社今下午聯手送愛，捐助國立台南高工清寒學子30萬元獎學金，希望藉由社會大眾力量，讓無力繳納註冊費學生，也能順利完成學業。

今下午活動由台南安南扶輪社社長施三品、澎湖扶輪社社長洪明華、3470地區總監陳清鏗、以及全體社員及南工師生共同出席，南工校長陳啓聰代表接受30萬元奬學金。施三品表示，愛心是跨越所有界線的，洪明華也表示，很開心可以參與這麼有意義活動，這就是扶輪社行善不落人後，推動公益的最大目標。

陳啟聰感謝台南安南扶輪社與澎湖扶輪社捐助，表示這30萬元善款，將用於支付家庭經濟有困難學生教育補助費；如註冊費、交通費、午餐費等，也希望未來學生出社會，也能夠用感恩的心去回饋社會，幫助更多的人。

台南高工家長會長林振家表示，接任家長會長後，才發現原來無力繳納學費學生有這麼多，因此發動募款，希望幫學生度過最困難時期，能順利就學，不要因經濟狀況而阻礙未來發展無限可能。

愛心 募款

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