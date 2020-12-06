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樂齡學習讓年齡打折 8旬退休校長：老也要跟著時代走

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣家庭教育中心樂齡黃金輔導團長蔡西淮年逾8旬，校長職退休的他「退而不休」致力推展樂齡終身學習。記者陳苡葳／攝影
雲林縣家庭教育中心樂齡黃金輔導團長蔡西淮年逾8旬，校長職退休的他「退而不休」致力推展樂齡終身學習。記者陳苡葳／攝影

雲林縣家庭教育中心今天表揚推展家庭教育有功的團體、個人及志工授證；年逾8旬蔡西淮校長退休，退而不休的他接任樂齡黃金輔導團長至今12年，今年獲教育部全國樂齡學習政策執行計畫特優獎，今天再獲頒樂齡教育終生奉獻獎、家庭教育績優個人獎，蔡西淮說，今起雖將卸任，但一路從教育者變樂齡推展者，令他感悟「這是一條活到老，學到老的路」未來轉為樂齡學員仍會繼續學習。

蔡西淮說，縣內高齡者幾乎未受過正規教育，國民小學教育以下者占近60%，面對未來超高齡社會威脅，要成功拉老人走出家門參與「樂齡學習」，認知非受教育，推動之初困難重重。

人生包括有學校學習準備、社會發展及國家奉獻、65歲退休後、失能需要受照顧等四階段，「人要怎麼老？」即是第三階段「終身學習」重點，更是樂齡發展的關鍵期，蔡西淮說，老者大多沒自信心，不敢走出家門，回想之初「是一家一家拜訪，一個拉一個」樂齡學習才得以步上軌道。

老者已不是往昔刻板印象那般「老著等」，退休後先遊山玩水，後於2008年踏入樂齡推展的蔡西淮說，樂齡學習顛覆教育者的既定印象，除延緩老化、失能是重點目標，「學習社會變遷的生活應用」就是核心，包括操作3C、吸收時事及社會觀念等，與長照2.0矯正類課程不同。

「老化也要跟著時代走」蔡西淮舉例，老一輩長者禁忌談及「死亡」話題，透過終身學習觀念強化生命教育，「以前不能講的安寧病房、死後安葬等，現在都能暢所欲言」老者也是能透過樂齡，理解、接受新觀念讓心靈成長，證明「年齡也可以打折」。

教育處長邱孝文表示，雲林縣今年獲教育部樂齡業務評鑑特優，縣內目前有22所樂齡學習中心，積極推動長者樂齡教育，不僅讓長者在晚年走出家門、樂於學習，更從中建立尊敬長者風範；今年共有21個績優團體、37位績優個人獲獎，另外授證予35位志工。

雲林縣家庭教育中心今天表揚推展家庭教育有功的團體、個人及志工授證，由教育處長邱孝文（中）一一頒獎。記者陳苡葳／攝影
雲林縣家庭教育中心今天表揚推展家庭教育有功的團體、個人及志工授證，由教育處長邱孝文（中）一一頒獎。記者陳苡葳／攝影

老化 長照 教育部

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