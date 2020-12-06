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影／南部6縣市肉燥飯PK今登場 現場香氣讓人受不了

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
2020台南肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽今天在台南新光三越新天地登場，市長黃偉哲也到場品嘗。記者修瑞瑩／攝影
2020台南肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽今天在台南新光三越新天地登場，市長黃偉哲也到場品嘗。記者修瑞瑩／攝影

南部的肉燥飯聞名全台，哪一家是最好吃的？台南市政府今天邀請鄰近縣市的肉燥飯業者，與台南業者共計28家，一起舉辦PK賽，爭取南部最好吃肉燥飯的頭銜，各家業者都卯足勁端出香噴噴的料理，也吸引許多民眾品嘗。

台南市觀光旅遊局今天在新光三越台南新天地廣場，舉辦「2020台南肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽」，除了上個月底台南舉辦肉燥飯競賽勝出的19家業者，還有高雄肉燥飯競賽勝出業者外，雲林、嘉義縣市、高雄與屏東都派業者參與，中午就在現場開吃，每一個攤位都有各家拿手的肉燥料理。

市長黃偉哲也到場，並到每一個攤位前致意，他表示，現場採用的都是國產米與國產豬，不僅好吃還要吃的安心，歡迎市民與觀光客都可以加以品嘗比較，業者間也可以以肉燥會友，相互砌磋，看看彼此的口味有何不同。

台南市參與的業者有陽光燒肉飯、櫻桃和風洋食、大目降小卷米粉、台南市肉品市場、洪昌麻辣火鍋、下營田媽媽鵝香園、華品食品廠、超人爸廚房、深緣及水、町昌肉燥飯、相思鍋燒肉燥、肉燥天王、台南大飯店、台糖長榮酒店、育樂街137、八田語一3D彩繪餐廳、柳營廚房洋食堂、唐云美食坊金咖啡；雲林則有醬味堂、回鄉食堂，屏東有平埔黑豬食堂、繁華麵，嘉義市的台灣魯肉飯，高雄市柏弘肉燥飯、北海魚丸，嘉義縣台灣阿美魯肉飯、朴子傳統肉燥飯等。

有別於之前台南市肉燥飯競賽是現場免費提供試吃，這一次則是讓消費者自行購買品嘗，因此賣相相當重要，民眾可以先就外觀投票後，換取50元折價券，再購買品嘗，之後再投一次票，而評分的標準則是評審委員占40%，兩次投票各占30%，結果將在下午5點產生。

現場每一個攤位都傳出陣陣的肉燥香味，有民眾一口氣連吃三碗，直呼過癮，也有一家老小大家都買不同口味，分享品嘗，直說是南部難得一見的肉燥盛會。

2020台南肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽今天在台南新光三越新天地登場，民眾可以一次品嘗各家口味。記者修瑞瑩／攝影
2020台南肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽今天在台南新光三越新天地登場，民眾可以一次品嘗各家口味。記者修瑞瑩／攝影
2020台南肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽今天在台南新光三越新天地登場，吸引許多人噴香而來。記者修瑞瑩／攝影
2020台南肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽今天在台南新光三越新天地登場，吸引許多人噴香而來。記者修瑞瑩／攝影

嘉義 屏東 投票

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