影／南部6縣市肉燥飯PK今登場 現場香氣讓人受不了

南部的肉燥飯聞名全台，哪一家是最好吃的？台南市政府今天邀請鄰近縣市的肉燥飯業者，與台南業者共計28家，一起舉辦PK賽，爭取南部最好吃肉燥飯的頭銜，各家業者都卯足勁端出香噴噴的料理，也吸引許多民眾品嘗。

台南市觀光旅遊局今天在新光三越台南新天地廣場，舉辦「2020台南肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽」，除了上個月底台南舉辦肉燥飯競賽勝出的19家業者，還有高雄肉燥飯競賽勝出業者外，雲林、嘉義縣市、高雄與屏東都派業者參與，中午就在現場開吃，每一個攤位都有各家拿手的肉燥料理。

市長黃偉哲也到場，並到每一個攤位前致意，他表示，現場採用的都是國產米與國產豬，不僅好吃還要吃的安心，歡迎市民與觀光客都可以加以品嘗比較，業者間也可以以肉燥會友，相互砌磋，看看彼此的口味有何不同。

台南市參與的業者有陽光燒肉飯、櫻桃和風洋食、大目降小卷米粉、台南市肉品市場、洪昌麻辣火鍋、下營田媽媽鵝香園、華品食品廠、超人爸廚房、深緣及水、町昌肉燥飯、相思鍋燒肉燥、肉燥天王、台南大飯店、台糖長榮酒店、育樂街137、八田語一3D彩繪餐廳、柳營廚房洋食堂、唐云美食坊金咖啡；雲林則有醬味堂、回鄉食堂，屏東有平埔黑豬食堂、繁華麵，嘉義市的台灣魯肉飯，高雄市柏弘肉燥飯、北海魚丸，嘉義縣台灣阿美魯肉飯、朴子傳統肉燥飯等。

有別於之前台南市肉燥飯競賽是現場免費提供試吃，這一次則是讓消費者自行購買品嘗，因此賣相相當重要，民眾可以先就外觀投票後，換取50元折價券，再購買品嘗，之後再投一次票，而評分的標準則是評審委員占40%，兩次投票各占30%，結果將在下午5點產生。