二手倉庫傳愛 台南勞工局修屋兼傳遞惜物

台南市政府勞工局「有情有疼心ㄟ厝做工行善團」，長期為職災及弱勢家庭修繕房屋，勞工局還設置二手家具倉庫，連結家具資源，贈送衣櫥、書桌、床架等，希望發揮物盡其用，使房屋修繕服務外更傳遞惜物理念。

勞工局近日在台南市長黃偉哲媒合下，引進一批二手床組，由社團法人台南市勞工志願服務協會志工，前往官田區隆田陸橋下的二手倉庫進行床墊封膜。

今台南市木工業職業工會志工兵分三路，一組前往新市區搬運二手床組，一組則前往柳營區八翁里進行天花板輕鋼架及更換門片的修繕施工，一組於二手倉庫整理由各界贈送的二手家具，在專業木工師傅的改造整修後，原先有些破損的二手家具煥然一新，從老舊搖晃的樣貌，搖身一變成堅固耐用又美觀的生活用具。

勞工局長王鑫基說，這些家具將成為弱勢家庭家中設施，期待廣納各界愛心家具，能帶給弱勢家庭力量，更加愛惜物品，踏實安心過生活。