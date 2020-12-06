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造福東山深山居民 何明德行善團行莊橋通車
由何明德行善團興建的台南市東山區行莊橋，歷經1個月施工，今天上午舉行謝土通車典禮，近百名山區居民以辦喜事心情，開心迎接這一刻。
東山區南勢里的行莊橋，地處偏遠，經台南市議員張世賢向該行善團爭取興建，是何明德行善團所興建的第533座橋梁，橋長15米、寬7米，上月初動工，12月初完成。
今天早上8時半，張世賢服務處主任吳忠明、何明德行善團團長蕭豐彥、陳美智夫妻、東山區長呂煌男、東原里長葉孟亮、南勢里長楊宗穎、嶺南里長陳慶銘及當地居民參與謝土通車典禮。居民開心的說，雖是一條不起眼小橋梁，卻是一圓盼了數十年的心願。
橫跨龜重溪支流的行莊橋，在未興建前，當地附近居民，因兩端交通，都需直接穿越溪底河床，遇兩來襲尤其危險，早建議能在當地興建一座橋樑，但都苦於沒有經費闢建。市議員張世賢護悉上情，特別建請何明德行善團協助，終願望成真。
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