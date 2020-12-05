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聯合報忠實讀者 靈堂前天天看聯合報

聯合報 / 記者唐秀麗 ／雲林縣即時報導
雲林縣一家機械工程公司負責人王清河，是聯合報忠實讀者，日前過世，家人天天在他的靈堂前放上一副老花眼鏡及每日聯合報。圖／讀者提供
雲林縣一家機械工程公司負責人王清河，是聯合報忠實讀者，日前過世，家人天天在他的靈堂前放上一副老花眼鏡及每日聯合報。圖／讀者提供

雲林縣虎尾鎮一家機械公司負責人王清河，雖然只有小學畢業，但每天早上一定閱讀聯合報，對於聯合報的新聞採訪寫作報導及分析評論，十分認同及肯定，日前不幸病逝，享壽70歲，家人在其靈堂上每天放上一副老花眼及最新的聯合報，讓父親仍能天天閱讀聯合報。

王清河的兒子是台灣大學生物產業傳播暨發展學系助理教授王驥懋，留學英國的博士，他表示，父親雖然只有小學畢業，但識字，每天早上一定閱讀聯合報，很喜歡聯合報的新聞採訪寫作及分析評論，從報紙上吸收許多知識，也要家人都要多多閱讀聯合報，因此母親也是聯合報忠實讀者。

他說，父親靠自己經營機械事業，是中小型企業主，日前因骨刺住院治療，不幸術後感染過世，家人每天在靈堂前放置他生前的老花眼及最愛閱讀的聯合報，相信父親一定很歡喜。

王家親友及學生最近陸續前往王家拈香致意，看到靈堂前放置一份聯合報，感到好奇，仔細一問，才知道老人家生前愛閱報讀報，吸收新知，令人十分佩服。

王家人預計12月27日上午10時在虎尾鎮堀頭里老家舉行追思會，下午3時公祭。

老花 大學生

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