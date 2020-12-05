雲林別開生面的雜糧野餐會 千人吃出雜糧的營養與浪漫

近日難得風和日麗，雲林縣斗六市環保運動公園一場生動有趣的『糧辰即食糧心好FOOD』食農教育野餐登場，上千人齊聚大草原，透過美食品嘗，認識國產雜糧耕作、生產及營養價值，滿足味蕾，心和腦也充實，這場知識性的野餐，輕鬆自在，滿滿幸福。

農糧署中區分署副分署長洪宏毅表示，國產雜糧種類多元、營養價值高，是保健養生需首選。農糧署105年起推動大糧倉計畫，以國產雜糧取代進口，提高糧食自給率，推行契作契銷、建立集團產區，生產溯源及發展多元加工與行銷，有效解決農產品產銷問題。此外也建立產銷履歷認證，從源頭進行把關，保證新鮮又安全，吸引青年返鄉就業、消費者食用安心與多元行銷三贏局面，期待透過這次活動刺激買氣，帶動市場。

雲林縣長張麗善也表示，雲林雜糧產值名列前茅，尤其縣府打造雲林良品的品牌，也希望網獵更多國產雜糧產品加入品牌認證。斗六市長林聖爵指出，斗六農產以蔬果為主，但藉由這場食農教育，讓更多小朋友認識雜糧，向下紮根，意義非凡。

主辦這場活動的雲林瓊埔合作農場理事主席，也是知名的水林『阿甘薯叔』創辦人蘇嘉益表示，地瓜也是雜糧，今天邀集諸多農業達人擺攤並分享農業知識，也感謝農糧署的支持，讓這麼多人有機會深度認識國產雜糧的好處。

今天除有雜糧作物及加工產品展售，還有免費地瓜泡芙及雜糧DIY品嘗、雜糧闖關、親子趣味競賽，與食農教育有獎徵答，豐富精彩、歡樂滿園，滿載而歸，歡度假日時光。