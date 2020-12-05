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雲林別開生面的雜糧野餐會 千人吃出雜糧的營養與浪漫

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
農糧署副分署長洪宏毅在斗六市長林聖爵和縣議員賴淑娞等人陪同逐攤品嘗雜糧產品。記者蔡維斌／攝影
農糧署副分署長洪宏毅在斗六市長林聖爵和縣議員賴淑娞等人陪同逐攤品嘗雜糧產品。記者蔡維斌／攝影

近日難得風和日麗，雲林縣斗六市環保運動公園一場生動有趣的『糧辰即食糧心好FOOD』食農教育野餐登場，上千人齊聚大草原，透過美食品嘗，認識國產雜糧耕作、生產及營養價值，滿足味蕾，心和腦也充實，這場知識性的野餐，輕鬆自在，滿滿幸福。

農糧署中區分署副分署長洪宏毅表示，國產雜糧種類多元、營養價值高，是保健養生需首選。農糧署105年起推動大糧倉計畫，以國產雜糧取代進口，提高糧食自給率，推行契作契銷、建立集團產區，生產溯源及發展多元加工與行銷，有效解決農產品產銷問題。此外也建立產銷履歷認證，從源頭進行把關，保證新鮮又安全，吸引青年返鄉就業、消費者食用安心與多元行銷三贏局面，期待透過這次活動刺激買氣，帶動市場。

雲林縣長張麗善也表示，雲林雜糧產值名列前茅，尤其縣府打造雲林良品的品牌，也希望網獵更多國產雜糧產品加入品牌認證。斗六市長林聖爵指出，斗六農產以蔬果為主，但藉由這場食農教育，讓更多小朋友認識雜糧，向下紮根，意義非凡。

主辦這場活動的雲林瓊埔合作農場理事主席，也是知名的水林『阿甘薯叔』創辦人蘇嘉益表示，地瓜也是雜糧，今天邀集諸多農業達人擺攤並分享農業知識，也感謝農糧署的支持，讓這麼多人有機會深度認識國產雜糧的好處。

今天除有雜糧作物及加工產品展售，還有免費地瓜泡芙及雜糧DIY品嘗、雜糧闖關、親子趣味競賽，與食農教育有獎徵答，豐富精彩、歡樂滿園，滿載而歸，歡度假日時光。

食農教育 斗六 農糧署

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