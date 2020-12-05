首座國家級長照研究中心 將落腳雲林縮為3年完成

由行政院國衛院主導的第一座國家級高齡醫學健康研究中心，將落腳雲林的虎尾台大醫院旁，由國衛院主導以15億元建造長照大樓，行政院長蘇貞昌今天實勘預定地，當場把未來5年5億元營運費，加碼至15億元，並要求把5年期程縮為3年，趕在2024年總統蔡英文卸任前完成，以兌現政見。

行政院長蘇貞昌抵台大雲林虎尾分院，踏勘台灣首座長照健康研究中心預定地，並由國衛院長也是研究中心籌備主委梁賡義簡報未來大樓的興建與營運方向。

蘇貞昌表示，該國家級研究中心原只規畫併在台大二期擴建大樓中的兩層樓，但他認為長照不僅是總統重要政策，更是台灣未來重要的高齡醫療中心，所以他決定建造獨立大樓，今天該中心落腳雲林，立委劉建國功不可沒。

蘇貞昌表示，未來將以15億元建造大樓，但5年5億營運費稍嫌不足，將以科發基金再挹注費，提高為5年15億元，就為把未來的長照做得好上加好，也希望衛部和台大全力協助，讓該大樓成為未來長照政策可長可久的發展基地。