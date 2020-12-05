聽新聞
test
0:00 / 0:00
首座國家級長照研究中心 將落腳雲林縮為3年完成
由行政院國衛院主導的第一座國家級高齡醫學健康研究中心，將落腳雲林的虎尾台大醫院旁，由國衛院主導以15億元建造長照大樓，行政院長蘇貞昌今天實勘預定地，當場把未來5年5億元營運費，加碼至15億元，並要求把5年期程縮為3年，趕在2024年總統蔡英文卸任前完成，以兌現政見。
行政院長蘇貞昌抵台大雲林虎尾分院，踏勘台灣首座長照健康研究中心預定地，並由國衛院長也是研究中心籌備主委梁賡義簡報未來大樓的興建與營運方向。
蘇貞昌表示，該國家級研究中心原只規畫併在台大二期擴建大樓中的兩層樓，但他認為長照不僅是總統重要政策，更是台灣未來重要的高齡醫療中心，所以他決定建造獨立大樓，今天該中心落腳雲林，立委劉建國功不可沒。
蘇貞昌表示，未來將以15億元建造大樓，但5年5億營運費稍嫌不足，將以科發基金再挹注費，提高為5年15億元，就為把未來的長照做得好上加好，也希望衛部和台大全力協助，讓該大樓成為未來長照政策可長可久的發展基地。
為加速開發腳步，他請國衛院將建造期程從5年縮減為3年，剛好趕在蔡總統卸任前完成，實現政見承諾。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言